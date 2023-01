Un aiuto per pagare i tuoi F24? Prova il servizio FINOM

Tra i più importanti documenti del sistema fiscale italiano c’è il modello F24, utilizzato per pagare tributi, contributi, tasse, imposte e premi. Questo tipo di modello è definito “unificato”: non solo, infatti, viene utilizzato per versamenti di denaro, ma anche per beneficiare di crediti maturati nei confronti del fisco. Come tutto ciò che riguarda l’aspetto fiscale in Italia, è necessario compilare il modello F24 correttamente per evitare di dover incorrere – successivamente – in correzioni e rimborsi.

Una perfetta gestione contabile è fondamentale, ma non è sempre facile “navigare” nel mare di modelli, moduli, fatture e chi più ne ha più ne metta. Se hai bisogno di aiuto per la tua fatturazione o per compilare il modello F24, FINOM è un utile alleato: la piattaforma, infatti, mette a disposizione un servizio di fatturazione intuitivo e completo, accessibile anche da mobile, che include anche i servizi di contabilità più complessi dedicati alle aziende.

Fatturazione in soli 60 secondi: questo è FINOM

La piattaforma FINOM mette a disposizione dei suoi utenti un pratico strumento di supporto per la fatturazione, attraverso il quale è possibile inviare fatture in pochi secondi grazie alle funzioni di automazione integrata e gestione dei documenti. Ma FINOM non si limita a questo: scopriamo tutte le sue funzionalità a supporto dell’utente.

Fatturazione in 60 secondi: creare e inviare una fattura richiede soltanto un minuto grazie alle funzioni integrate di auto-completamento dei campi, modelli per risparmiare tempo con i clienti abituali e invio fatture via e-mail o messenger in un semplice clic. Grazie a FINOM, inoltre, riscuotere crediti è ancora più veloce. L’utente può infatti abbinare un link di pagamento a ogni fattura, mentre i clienti ricevono notifiche sul proprio smartphone per tutti i pagamenti scaduti.

Anche la riconciliazione è semplice con FINOM. Le fatture vengono allegate automaticamente alle transazioni del tuo conto bancario, assicurando libri contabili ordinati e ben organizzati. Basta alle noiose riconciliazioni, sì a una contabilità più rapida e semplice. In più, la piattaforma include tante piccole ma preziose funzionalità per risparmiare ancora più tempo: ci sono, ad esempio, i pagamenti con PayPal rapidi attraverso link o codice QR, la traduzione delle fatture in sei lingue e funzioni di ricerca e filtro per avere tutto sotto controllo.

FINOM: non solo fatture, ma anche IBAN e cashback

Sono quattro i piani messi a disposizione da FINOM: si parte da 5 euro al mese per “Solo” fino a 100 euro mensili di “Corporate”. Tutti coloro che sottoscrivono un piano FINOM riceveranno:

IBAN in sole 72 ore

Carta fisica e carte virtuali gratuite

Fino al 3% di cashback

Google Pay

Fatturazione online semplice ed efficace

Gestione delle spese

Archiviazione dei documenti in cloud

A questo link puoi visualizzare e confrontare tutti i piani messi a disposizione di FINOM e provare quello che fa più al caso tuo grazie a un mese di prova gratis che puoi annullare in qualsiasi momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.