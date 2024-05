Criptovalute: scopri quelle da tenere d'occhio nel 2024

Oggi il mondo delle crypto è accessibile a tutti senza alcun limite. Più o meno esperti, i trader cercano di sfruttare la velocità di questo treno nel mercato finanziario. Può esserti utile sapere quali sono le criptovalute da tenere d’occhio nel 2024. Possiamo dividerle in due categorie: quelle più famose e quelle emergenti. Apri un conto su eToro.

Grazie a questo exchange hai la possibilità di ottenere posizioni crypto in modo facile, veloce e sicuro. Questa piattaforma fornisce tutto il necessario per investire in modo consapevole con tutte le informazioni necessarie. Potrai ispirarti ai migliori trader imitandone le operazioni. Addirittura, con Copy Trader, imiti esattamente i loro movimenti in modo automatico.

In pratica, tu scegli i trader che preferisci, tra i migliori su eToro, e poi avvii Copy Trader che emulerà tutte le loro mosse senza che tu debba fare nulla. Lo farà utilizzando l’importo che hai stabilito in precedenza. Così tu stai a guardare mentre la piattaforma gestisce tutto. Vediamo ora le criptovalute da tenere sotto controllo nel 2024.

Criptovalute da avere sott’occhio nel 2024

Le criptovalute nel 2024 potrebbero sorprendere molti investitori. Ce ne sono diverse che meritano la nostra totale e completa attenzione. Apri un conto su eToro. Così puoi costruire il tuo portafoglio personalizzato in base alle informazioni che ricevi. Ecco cosa dicono gli esperti di questa piattaforma:

Sembra che il Bitcoin si stia preparando per un grande 2024, con nuovi prodotti come il Crypto ETF di BlackRock e l’atteso evento del dimezzamento, che si svolge una volta ogni quattro anni. Gli investitori stanno tutti a guardare, per vedere come questi sviluppi potrebbero plasmare il futuro di questa valuta digitale.

Quindi la prima criptovaluta da attenzionare quest’anno è proprio Bitcoin. Insieme possiamo aggiungere anche Ethereum che ha in progetto tante novità che la rendono una crypto particolarmente interessante. Non può nemmeno mancare Dogecoin e Shiba Inu in questo elenco.

Tra le criptovalute emergenti del 2024 possiamo invece menzionare, in ordine alfabetico e non per importanza: Aave, Aptos, Boson Protocol, Chainlink, Conflux, Decentraland, Fantom, Near Protocol, Polkadot, Polygon, Toncoin, Uniswap e Yearn.Finance.