Un anno di Internxt a un super-prezzo: solo 26€ per 2 TB di cloud

Internxt si è affermato come un servizio all’avanguardia per coloro che desiderano proteggere i propri dati sensibili. E infatti propone un’offerta disponibile solo per un periodo limitato: uno sconto del 75% per il primo anno di servizio, permettendoti di ottenere ben 2 TB di spazio cloud sicuro e protetto a soli 26,98 euro.

Tutti i vantaggi di Internxt

L’aspetto che rende Internxt un’alternativa rivoluzionaria è la sua crittografia “zero-knowledge” AES-256, che garantisce che nemmeno gli sviluppatori del servizio possano accedere o visualizzare i tuoi file. Questa soluzione avanzata di archiviazione cloud utilizza anche una rete decentralizzata di server: i tuoi file non sono conservati in un’unica posizione, rendendo virtualmente impossibile qualsiasi tentativo di violazione della tua privacy.

Ma non è tutto: Internxt si distingue anche per la sua facilità d’uso. Il sito web intuitivo e l’applicazione mobile user-friendly ti permettono di archiviare, condividere, sincronizzare e crittografare i tuoi dati senza richiedere competenze tecniche particolari. Inoltre, il servizio offre una vasta gamma di funzionalità, tra cui la condivisione di file e cartelle, il backup dei dispositivi e la sincronizzazione automatica tra tutti i tuoi dispositivi collegati al tuo account.

Archiviare i tuoi file con Internxt è semplice. Puoi farlo direttamente dal tuo computer, trascinando e rilasciando i file nella finestra del browser dopo aver effettuato l’accesso al sito web di Internxt, oppure puoi installare l’applicazione disponibile per Android e iOS, che ti permette di gestire i tuoi file direttamente dal tuo smartphone.

Questa promozione estiva offre l’opportunità di ottenere 2 TB di spazio cloud sicuro e protetto a un prezzo incredibilmente conveniente. Con soli 26,98 euro per il primo anno di servizio, risparmierai il 75% rispetto al prezzo di listino di 107,88 euro. Tuttavia, è importante tenere presente che al termine del primo anno, l’abbonamento verrà rinnovato al prezzo standard. Se desideri una soluzione a costo inferiore o gratuita, Internxt offre anche un’opzione gratuita con 10 GB di spazio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.