Un anno di servizio a partire da 40 centesimi: promo FLASH Aruba Hosting

Aruba Hosting lancia una promo FLASH: 60% di sconto su tutti i servizi hosting e domini, anche sui prodotti già scontati. Per accedere all’iniziativa basterà semplicemente inserire il codice FEBBRAIO26 nel riepilogo dell’ordine. I prezzi sono realmente competitivi: si parte da appena 40 centesimi per un intero anno di servizio.
Tutti i servizi Aurba Hosting in offerta
Tanti i servizi Aruba Hosting in promozione al 60% di sconto. Primo fra tutti è il dominio con email, che puoi registrare a partire da soli 40 centesimi per il primo anno. Al dominio potrai abbinare diversi servizi Aruba Hosting, sempre in offerta, per avviare il tuo progetto online risparmiando.
Per quanto riguarda i servizi hosting, troverai:
- Hosting Easy Linux a partire da 3,96 euro
- Hosting per WordPress parte da 4,76
- Hosting Gestito Smart per WordPress da 5,96 euro
Aruba propone anche strumenti per creare un sito senza competenze tecniche specifiche:
- SuperSite Easy parte da 7,16 euro
- SuperSite Professional da 7,96 euro
- Hyper Hosting Linux e Hyper Hosting Gestito per WordPress da 80 euro
La promozione include anche i servizi di archiviazione cloud:
- Aruba Drive Easy a partire da 14 euro
- Aruba Drive Advanced parte da 20 euro
Per attivare la promozione è sufficiente inserire il codice FEBBRAIO26 nel riepilogo dell’ordine. L’extra sconto del 60% si applica anche ai prodotti già in offerta. Ma attenzione: quella proposta da Aruba Hosting è una promo FLASH a tempo limitato, che scadrà a breve, il 18 febbraio. Approfittane subito online e scopri tutti i servizi scontati.