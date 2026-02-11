 Un anno di servizio a partire da 40 centesimi: promo FLASH Aruba Hosting
Informatica Cloud & Hosting
Aruba Hosting lancia una promo FLASH: 60% di sconto su tutti i servizi hosting e domini, anche sui prodotti già scontati. Per accedere all’iniziativa basterà semplicemente inserire il codice FEBBRAIO26 nel riepilogo dell’ordine. I prezzi sono realmente competitivi: si parte da appena 40 centesimi per un intero anno di servizio.

Approfitta oggi del 60% di sconto

Tutti i servizi Aurba Hosting in offerta

Tanti i servizi Aruba Hosting in promozione al 60% di sconto. Primo fra tutti è il dominio con email, che puoi registrare a partire da soli 40 centesimi per il primo anno. Al dominio potrai abbinare diversi servizi Aruba Hosting, sempre in offerta, per avviare il tuo progetto online risparmiando.

Per quanto riguarda i servizi hosting, troverai:

  • Hosting Easy Linux a partire da 3,96 euro
  • Hosting per WordPress parte da 4,76
  • Hosting Gestito Smart per WordPress da 5,96 euro

Aruba propone anche strumenti per creare un sito senza competenze tecniche specifiche:

  • SuperSite Easy parte da 7,16 euro
  • SuperSite Professional da 7,96 euro
  • Hyper Hosting Linux e Hyper Hosting Gestito per WordPress da 80 euro

La promozione include anche i servizi di archiviazione cloud:

  • Aruba Drive Easy a partire da 14 euro
  • Aruba Drive Advanced parte da 20 euro
Scopri tutti i servizi a prezzo scontato

Per attivare la promozione è sufficiente inserire il codice FEBBRAIO26 nel riepilogo dell’ordine. L’extra sconto del 60% si applica anche ai prodotti già in offerta. Ma attenzione: quella proposta da Aruba Hosting è una promo FLASH a tempo limitato, che scadrà a breve, il 18 febbraio. Approfittane subito online e scopri tutti i servizi scontati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 feb 2026

11 feb 2026
