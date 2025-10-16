 Un antivirus completo al prezzo più basso: TotalAV è scontato di ben 80€
Non perdere la promo TotalAV: antivirus pluripremiato a soli 19 euro per il primo anno. E proteggi i tuoi dispositivi da virus e minacce.
Sicurezza Antivirus
Un antivirus premiato, completo e facile da usare: esiste? Sì, e si chiama TotalAV Premium. Un software ricco di funzionalità, che oggi puoi sottoscrivere al prezzo promozionale di soli 19 euro per un intero anno, anziché 99. Un risparmio immediato di 80 euro che ti permette di accedere fin da subito a tutte le imperdibili funzioni incluse, tra cui AdBlock e WebShield.

TotalAV ti protegge da tutto: 80 euro di sconto

Zero falsi positivi, sicurezza avanzata

TotalAV Premium garantisce protezione in tempo reale che monitora ogni file che scarichi, programma che installi o link che visiti. Individuerà immediatamente virus, spyware, adware e altre minacce digitali. Il sistema analizza di continuo il tuo computer o smartphone, perciò puoi navigare, lavorare o fare acquisti online in piena sicurezza.

Chi usa regolarmente il PC per gestire documenti importanti o accedere ai propri conti bancari, troverà in TotalAV un alleato discreto e, al tempo stesso, efficace perché blocca sul nascere qualsiasi tentativo di intrusione. Non a caso, la protezione anti-malware fornita da TotalAV ha ottenuto risultati eccellenti nei test indipendenti, grazie a un motore di scansione avanzato che riconosce il 100% delle minacce conosciute e zero falsi positivi.

Abbonati a TotalAV antivirus a soli 19 euro

Ma TotalAV non è soltanto antivirus: include infatti diverse funzionalità extra che migliorano davvero l’esperienza di tutti i giorni. Segnaliamo il blocco degli annunci, che elimina i fastidiosi pop-up e i banner che rallentano la navigazione, WebShield integrato che controlla in tempo reale i siti che visiti e ti avvisa se rileva tentativi di phishing o siti pericolosi e un pratico password manager, per conservare in modo sicuro tutte le tue credenziali.

Con TotalAV, i tuoi dati restano protetti e crittografati, anche in situazioni potenzialmente rischiose. Il software è compatibile con i principali sistemi operativi: Windows, Mac, Android e iOS. Sottoscrivendo l’abbonamento a prezzo promozionale, potrai proteggere fino a tre dispositivi con un solo piano: un vero vantaggio. Non perdere quindi l’offerta e risparmia oggi 80 euro su TotalAV antivirus. Una volta terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà a 99 euro l’anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 ott 2025

