Un buon mouse a soli 6 euro: offerta Logitech M90

Oggi Amazon propone uno di quegli accessori indispensabili per lavorare al PC, ad un prezzo stracciato. Un mouse di buona fattura, economico e affidabile: Logitech M90.

Logitech M90 a soli 5,99 euro su Amazon

Si tratta di un mouse basic, senza alcun tasto aggiuntivo né software dedicato: il Logitech M90. Parliamo di un dispositivo ambidestro, che quindi può essere affiancato su entrambi i lati della tastiera. Ritroviamo i classici tasti destro e sinistro, ed una rotellina cliccabile. È inoltre un mouse plug-n-play che non necessita di installazioni di alcun tipo per essere utilizzato. Un mouse semplice, ma che grazie ad un sensore ottico da 1000 dpi si adatta discretamente ad ogni situazione. Il prezzo? Oggi Amazon lo propone a soli 5,99 euro con spedizione Prime.

Non è quindi un mouse adatto a chi ha particolari esigenze, come il gaming. Tuttavia per il lavoro d’ufficio è un dispositivo assolutamente affidabile e comodo, data l’ergonomia della forma. Può tra l’altro essere un buon sostituto per i casi di emergenza in cui il nostro mouse principale dovesse danneggiarsi. Insomma un prodotto che costa davvero pochissimo, ma sempre utile da tenere in casa o in ufficio.