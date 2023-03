Un conto business a solo 9€? Per i professionisti c'è Qonto

Se sei alla ricerca di un conto bancario completo e personalizzato per la tua attività, Qonto è ciò che fa al caso tuo. Si tratta di un servizio bancario online progettato per le piccole e medie imprese, che offre una ampia gamma di soluzioni finanziarie, come conti correnti, carte aziendali, gestione delle spese e altre funzionalità di banking. Il servizio è pensato per imprenditori, liberi professionisti, start-up e PMI, che cercano un’alternativa alle banche tradizionali per semplificare le loro operazioni finanziarie e gestire il loro denaro in modo più efficiente. Con Qonto, infatti, è possibile gestire il proprio conto bancario in modo completamente digitale, senza dover recarsi in una filiale bancaria fisica.

Qonto si rivolge anche a liberi professionisti, ditte individuali e lavoratori freelance, offrendo un conto business ad hoc a prezzi convenienti: si parte da un minimo di 9 euro al mese per il piano Basic – un conto aziendale moderno che si prende cura della gestione finanziaria quotidiana del tuo business -, passando per 19 euro del piano Smart (il più scelto dagli utenti), fino al piano Premium alla cifra di 39 euro mensili. Se non sei sicuro, puoi provare tutti e tre i piani gratuitamente per trenta giorni senza impegno.

Cosa offre il conto a 9 euro

Il piano Basic è l’opzione di base offerta dal servizio, dedicata a ditte individuali, liberi professionisti e lavoratori freelance, scelta da più di 350 mila clienti. Il costo è di 9 euro al mese e permette di ottenere un IBAN italiano, trenta bonifici SEPA e addebiti diretti mensili e una carta One Mastercard personalizzabile, con un limite di pagamento di 20 mila euro al mese. Il piano Basic offre un conto moderno con storico dei movimenti illimitato e aggiornamenti in tempo reale, transazioni rapide e sicure in diciassette valute, addebiti diretti e venti app integrabili. L’applicazione sarà il centro, “hub” di ogni richiesta e azione: semplice, smart, ottime recensioni, per monitorare il tuo business in qualsiasi momento e ovunque tu sia. Rispetto ai piani superiori, ci sono alcune limitazioni, ma in generale si tratta di un’opzione conveniente per chi ha bisogno di un conto bancario online di base, senza funzionalità avanzate o un alto volume di transazioni.

A 10 euro in più al mese potrai richiedere il piano Smart, perfetto per gestire quotidianità bancaria, contabilità e fatturazione elettronica direttamente dal conto e risparmiare così tempo prezioso. In questo caso avrai accesso a due IBAN italiani, 60 bonifici e addebiti diretti SEPA al mese, una carta One Mastercard (con limite di pagamento a 20 mila euro mensili), carte virtuali illimitate. Smart si distingue soprattutto per le opzioni di contabilità automatizzata (ricevute digitalizzate, autorilevazione di Iva e dati fornitori), fatturazione elettronica (crea, invia al Sdl, monitoraggio e gestione fatture sul conto) e una dashboard con analisi personalizzabile del flusso di cassa.

Qonto è disponibile per una prova gratuita e senza impegno dalla durata di un mese: così puoi testare tutte le funzionalità prima di scegliere quale sia il piano più adatto alle tue esigenze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.