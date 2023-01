Un conto corrente e una carta a costo zero? Ecco quale

Chi ha un conto corrente e una carta presso una banca tradizionale, giustamente vorrebbe una soluzione a costo zero, soprattutto per le operazioni bancarie principali.

Anche se l’ammontare dei costi è irrisorio, magari sotto l’euro, se si ripetono in modo periodico vanno a toccare inevitabilmente il denaro in banca.

Uno dei vantaggi di un conto online è proprio il risparmio che garantisce al correntista, con le operazioni bancarie che, in alcuni casi, sono gratuite.

Osservando un conto da questa prospettiva, emerge SelfyConto come una delle migliori soluzioni.

SelfyConto, il conto corrente a costo zero: ecco perché

Perché proprio il conto corrente SelfyConto di Banca Mediolanum? Il motivo è la proposta delle operazioni a titolo gratuito, come l’addebito utenze, l’invio di bonifici, il pagamento di F23 e F24, i MAV e RAV e le ricariche telefoniche.

Indubbiamente, il fatto di non spendere un centesimo per le operazioni di cui sopra è un enorme vantaggio, ma SelfyConto è conveniente anche per altri motivi.

Insieme al conto è prevista una carta di debito gratuita, la quale consente ai possessori di prelevare senza commissioni presso gli sportelli ATM in zona Euro.

Sia il conto che la carta possono essere gestiti direttamente dall’app mobile, che offre accuratissimi report riguardanti lo status finanziario.

Inoltre, sempre tramite l’app mobile, si può fare trading online, investire in fondi comuni di investimento e accedere a polizze assicurative su animali e viaggi.

Insomma: SelfyConto è uno strumento finanziario molto duttile e accessibile a tutti, ma soprattutto adatto ai più giovani, che fino al compimento del 30° anno di età non pagheranno il canone mensile e altri costi.

Una volta compiuti i 30 anni d’età, il canone sarà di 3,75 euro al mese. Per aprirlo, basta accedere QUI.

Con il conto è possibile richiedere anche la Mediolanum Credit Card, una carta di credito personalizzabile del circuito VISA o MasterCard su cui è possibile affiggere la propria foto.

