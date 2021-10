Un router a meno di 10 euro? Xiaomi Mi Router 4C, ma solo per poche ore

E se ti dicessi con con meno 10 euro puoi acquistare un vero e proprio router? Sembra impossibile, ma lo Xiaomi Mi Router 4C offre la possibilità di portare a casa un router di buona qualità, ad un prezzo semplicemente irrisorio su Amazon. Ovviamente è un’offerta a tempo che scadrà entro poche ore.

Router Xiaomi Mi 4C: caratteristiche tecniche

Si tratta di un router piuttosto essenziale, anche se non rinuncia a nulla dal punto di vista della funzionalità. Il design è minimale, con forme arrotondate ed un profilo estremamente sottile, in una veste completamente bianca. Nella parte posteriore trovano spazio le 4 antenne esterne che garantiscono velocità e stabilità della rete. Queste possono essere tranquillamente ripiegate per semplificarne il trasporto nella borsa o nello zaino del computer. Il Wi-Fi dual band offre velocità fino a 300Mbps mentre i 64MB di memoria RAM consentono un funzionamento efficace e il collegamento fino a 64 dispositivi contemporaneamente.

Si tratta di un dispositivo pensato soprattutto per la connessione wireless. Tuttavia, non mancano due porte RJ45 (una WAN e l’altra LAN) per connettere un dispositivo via cavo, così come il router al modem. Questo consente naturalmente di ottenere le migliori prestazioni offerte dalla propria rete fissa. Non manca, infatti, la funzione QoS (Quality of Service) che consente di gestire la priorità per ogni dispositivo, così da avere sempre la massima velocità sugli apparecchi per i quali le prestazioni sono indispensabili. Comoda in particolare per il multiplayer online nei videogiochi o per lo streaming. Molto comoda, a tal proposito, è l’applicazione Mi WiFi disponibile per sistemi Android e iOS. Da qui è possibile configurare il router in soli 3 passaggi guidati, e gestire qualsiasi tipo di impostazione direttamente da remoto. Nel complesso, quindi, un ottimo dispositivo considerando un prezzo così basso.

Grazie ad uno sconto del 21%, lo Xiaomi Mi Router 4C è disponibile su Amazon a soli 9,77 euro solo per poche ore.