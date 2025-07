Un solo accessorio per collegare tutto: Hub USB-C 6-in-1 in OFFERTA LAMPO

Accessorio molto utile se lavori con un PC portatile di ultima generazione, uno smartphone o un tablet è questo hub USB-C 6-in-1 del marchio Baseus. Dotato di tutte le porte che servono per collegare qualsiasi tipo di periferica, oggi lo acquisti su Amazon a soli 25 euro invece di 36,99.

Andiamo a vedere cosa avrai a disposizione: porte USB 3.2 da 10Gbps, con cui trasferire velocemente file pesanti in pochi secondi o collegare periferiche esterne. Una porta HDMI 4K@60Hz per il collegamento di un monitor o di una TV esterna per espandere le possibilità del tuo dispositivo con tanto di tasto spegni schermo con cui oscurare lo schermo secondario in un attimo.

Poi, ecco la porta Ethernet Gigabit per collegarti in maniera cablata e ottenere così connessioni velocissimi e soprattutto più stabili rispetto al WiFi. Infine, il supporto PD 100W, con cui continuare a ricaricare ad esempio il tuo laptop mentre utilizzi l’accessorio.

Il dock che non dovrebbe mancare nel tuo zaino, specie se lavori con il tuo PC portatile in mobilità o per migliorare la tua postazione di lavoro. Acquistalo adesso in sconto lampo a soli 25 euro invece di 36,99.