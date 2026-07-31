Un solo supporto per smartphone, tablet e notebook: la soluzione 3-in-1 di Techly

Tra lavoro ibrido, videochiamate, contenuti multimediali e dispositivi sempre diversi da utilizzare, avere una postazione ordinata e funzionale non è sempre semplice. Il supporto pieghevole 3-in-1 Techly ICA-TBL-X16 nasce proprio per risolvere questo problema, un unico accessorio compatto può essere utilizzato con smartphone, tablet e laptop, sia sulla scrivania sia durante gli spostamenti.

La sua caratteristica principale è la versatilità. Il supporto può essere configurato in modi differenti in base al dispositivo e all’attività da svolgere, evitando di dover acquistare accessori separati. Può diventare un’impugnatura per lo smartphone, un piccolo treppiede da tavolo oppure una base regolabile per tablet e computer portatili.