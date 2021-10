Un sonno ristoratore clinicamente testato con le Bose Sleepbuds II

Quelli che tu suggeriamo in questo articolo sono degli auricolari diversi dal solito, pensati per un utilizzo piuttosto specifico: il sonno. Le Bose Sleepbuds II sono cuffiette sviluppate per agevolare il sonno e migliorarne la qualità, ed oggi toccano il loro minimo storico su Amazon.

Auricolari Bose Sleepbuds II: caratteristiche tecniche



Partiamo dal design, studiato proprio per rendere l’auricolare confortevole anche durante la notte. Questo, infatti, ha una forma ergonomica che si adatta alla parte interna dell’orecchio, senza sporgere. In questo modo è possibile mantenere l’auricolare in posizione, senza alcun fastidio anche quando ci si gira lateralmente sul cuscino. Ottima anche la custodia di ricarica che consente di portare gli auricolari sempre con sé ed avere un’autonomia complessiva di ben 40 ore (10 degli auricolari e 3 cicli di ricarica completi). Dal punto di vista della funzionalità, Bose ha svolto un lavoro di grande pregio. Ma come funzionano esattamente le Sleepbuds?

Queste andranno accoppiate allo smartphone come qualsiasi altro auricolare, ma necessitano dell’applicazione Bose Sleep per il funzionamento. Da qui si avrà accesso ad una libreria di suoni rilassanti che includono ambienti tonali, suoni della natura ed altro. L’efficacia è stata clinicamente testata, e l’ascolto di questi suoni riesce a favorire un sonno ristoratore e qualitativamente migliore. Si tratta di uno strumento indicato soprattutto per chi ha difficoltà e tende ad utilizzare metodi più tradizionali come i tappi. Gli auricolari, infatti, consentono di mascherare il rumore esterno in modo da favorire un riposo ininterrotto. Non manca, ovviamente, la funzione sveglia che può essere personalizzata con numerose suonerie incluse nell’applicazione. Si tratta di uno strumento molto particolare, ma decisamente efficace, ideale per chi desidera ottenere il massimo riposo durante le ore di sonno.

Grazie ad uno sconto del 19%, le Bose Sleepbuds II sono disponibili al prezzo più basso di sempre, soli 219,99 euro su Amazon per un risparmio di ben 50 euro sul prezzo di listino.