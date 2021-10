Un Wi-Fi repeater 3 in 1 a meno di 10 euro? Si, è possibile!

Quello che ti proponiamo oggi è uno dei Wi-Fi repeater più economici del mercato, ma con un rapporto qualità/prezzo eccezionale. Si tratta del ripetitore Wireless-N 3 in 1, un piccolo strumento utile ad estendere il segnale della rete Wi-Fi in ogni angolo della casa.

Wi-Fi repeater Wireless-N: caratteristiche tecniche

Il design è piuttosto singolare, con un pannello curvo e sottile che copre la spina che andrà inserita in corrente. L’installazione, come di consueto, è decisamente immediata grazie al tasto WPS posto frontalmente, che consente di collegare il ripetitore al modem principale con un solo clic. Terminata l’operazione di accoppiamento, la rete sarà pronta all’utilizzo con nome e password invariati. In sostanza una soluzione molto pratica per coprire con la rete Wi-Fi quelle stanze dove i modem, soprattutto quelli in dotazione degli ISP, faticano ad arrivare. Come premesso però, il repeater non si limita solamente ad estendere il segnale.

Non manca, infatti, una porta RJ45 che consente di utilizzare il dispositivo come router. Ottima per ottenere la massima stabilità e velocità della rete grazie alla connessione via cavo. Non manca neanche una modalità Access Point, che consente di generare una rete separata. In questo caso potrai creare una rete personale con nome e password diversa da quella principale, ed avere una connessione dedicata esclusivamente ai tuoi dispositivi. Un accessorio decisamente funzionale, senza enormi pretese, per chi desidera semplicemente avere un segnale efficace e costante in tutta la casa.

Il repeater può essere acquistato su Amazon per soli 9,50 euro. Per meno di 10 euro è sicuramente un best buy, considerando le funzionalità offerte.