Una cassaforte virtuale per le tue password: NordPass in sconto

Se “Password dimenticata?” è il tasto che più ti ritrovi a premere ogni volta che effettui un login, è il momento di risolvere il problema alla radice. Non utilizzando la stessa password per ogni account (che – tra l’altro – è pericolosissimo per la sicurezza online), ma utilizzando un supporto che possa aiutarti a ricordare qualsiasi credenziale: un password manager. Tra i migliori ti segnaliamo NordPass. Semplice, veloce e intuitivo, con un clic accedi a qualsiasi account senza pensieri, da qualsiasi dispositivo.

Con la nuova promozione in corso, NordPass è anche conveniente: fino al 53% di sconto se scegli il piano Premium da 2,29 euro al mese. Avrai così accesso a tutte le funzionalità, incluse l’identificazione di password deboli, il generatore password casuali e complesse e la scansione web alla ricerca di data breach in cui potresti essere coinvolto.

Scegli NordPass per il massimo della sicurezza

Il funzionamento di un password manager è semplice: si tratta di una sorta di cassaforte virtuale in cui sono contenuti password, nomi utente, ma anche dati delle carte di credito e note protette. Potrai così accedere a qualsiasi account senza dover più digitare né ricordarti alcuna password, perché NordPass lo farà al posto tuo.

NordPass è un servizio semplice e intuitivo. Potrai inserire manualmente le credenziali nel tuo vault oppure, alla prima compilazione, chiedere a NordPass di salvarle e ricordarle per futuri accessi. Tra le altre funzionalità, come anticipato, ci sono il generatore di password sicure e casuali impossibili da decifrare, lo strumento Salute Password per identificare password deboli, vecchie e riutilizzate, lo scanner in grado di verificare la presenza di violazioni dati e la condivisione password in modo sicuro.

La sicurezza è garantita: password e altri dati sensibili che archivi in NordPass vengono cifrati automaticamente con l’algoritmo di crittografia XChaCha20. Solo tu hai accesso alle tue password, perché la piattaforma utilizza un’architettura a conoscenza zero. Scegli NordPass Premium e risparmia il 23% di sconto sul piano biennale: a soli 2,29 euro al mese avrai accesso a tutti i vantaggi, oltre che a tutte le tue password su sei dispositivi contemporaneamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.