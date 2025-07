Una marcia in più per il PC: con CCleaner la differenza si sente (-20%)

Dare una marcia in più a un PC lento è possibile ma è necessario ricorrere agli strumenti giusti. Per migliorare le prestazioni di un computer, soprattutto se con qualche anno di troppo sulle spalle, può essere decisivo il ricorso a CCleaner, un software in grado di ottimizzare le prestazioni della propria macchina e, per i notebook, di garantire anche un miglioramento sensibile dell’autonomia.

Utilizzare CCleaner è semplice: sfruttando la promozione in corso, infatti, è possibile accedere a sconto del 20% sul costo del piano annuale. Grazie a questo sconto, la versione Professional costa 31,96 euro, mentre il piano Pro Plus è attivabile al prezzo di 47,96 euro. Infine, la versione Premium costa 63,96 euro andando a garantire anche la possibilità di utilizzare il tool che migliora le prestazioni su Android e Mac.

Per iniziare subito a usare il servizio basta raggiungere il sito ufficiale di CCleaner. Con un solo abbonamento è possibile utilizzare il software su 3 dispositivi in contemporanea (5 attivando la versione Premium). Per tutte le versioni c’è sempre una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione.

Perché CCleaner può fare la differenza

CCleaner è un software in grado di migliorare le prestazioni ed eliminare i problemi alla base di un PC lento. Il servizio include vari strumenti pensati per garantire una maggiore efficienza nell’utilizzo dell’hardware a propria disposizione. In questo modo, è possibile ottenere un incremento delle prestazioni fino al 34%.

Chi ha un notebook lento, inoltre, potrà beneficiare di un incremento dell’autonomia fino al 30%. A contribuire a questi traguardi è anche il sistema Driver Updater che consente di semplificare l’aggiornamento dei driver del computer, eliminando incompatibilità e migliorando le prestazioni di ogni singolo componente hardware.

A disposizione dei suoi utenti, inoltre, CCleaner include anche il sistema PC Health Check che permette di monitorare il funzionamento del computer, individuando i programmi che possono ridurre in modo significativo le prestazioni. Per chi sceglie la versione Pro Plus, inoltre, è possibile sfruttare due strumenti aggiuntivi come Recuva, il sistema per recuperare file dal computer, e Speccy, un tool per verificare quali sono le componenti hardware del computer.

Con l’offerta in corso, CCleaner è disponibile con uno sconto del 20% sui piani annuali. La promozione è attivabile di seguito.