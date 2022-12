Da oggi il nuovo Una Notte al Museo in streaming

Alla ricerca di qualcosa da vedere nel weekend, adatto a tutta la famiglia? Esce oggi Una Notte al Museo: La Vendetta di Kahmunrah, seguito del capitolo Il Segreto del Faraone e primo film d’animazione della celebre serie che ha visto protagonista Ben Stiller. Lo puoi guardare in streaming.

Una Notte al Museo: La Vendetta di Kahmunrah, guardalo in streaming

Si tratta di un’ esclusiva Disney . La regia è stata affidata a Matt Danner, mentre la sceneggiatura è di Ray DeLaurentis e William Schifrin. A curare la colonna sonora è John Paesano che ha già firmato, tra le altre, quella di Maze Runner. Di seguito la sinossi e il trailer ufficiale, utili per iniziare a immergersi nell’atmosfera.

In Una Notte al Museo: La Vendetta di Kahmunrah, Nick Daley sta seguendo le orme del padre come guardiano notturno del Museo Americano di Storia Naturale, ed è a conoscenza dell’antica tavola che riporta tutto in vita al calar del sole, ma quando il folle faraone Kahmunrah fugge, toccherà a Nick salvare il museo una volta per tutte.

Il primo film della saga Una Notte al Museo risale al 2006. Realizzato con un budget pari a 110 milioni di dollari, ha incassato incassato oltre 250 milioni di dollari nel Nord America e più di 323 milioni di dollari all’estero. Un vero e proprio successo in termini di biglietti venduti. Anche i due capitoli successivi (La Fuga e il già citato Il Segreto del Faraone) andarono bene, ma non altrettanto.

Il titolo inglese della pellicola è Night at the Museum: Kahmunrah Rises Again. La durata è pari a 77 minuti.

