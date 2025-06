Una nuova vita per il PC: più velocità e meno problemi con CCleaner

Quando il computer non funziona come dovrebbe è possibile scegliere CCleaner Professional Plus. Il tool multi-funzione può fare la differenza e risolvere i problemi legati a un PC lento o vecchio che non riesce a stare al passo con i tempi.

Questo servizio include diversi strumenti con cui è possibile ottimizzare il funzionamento del computer, eliminando i problemi alla base del rallentamento e garantendo la possibilità di utilizzare appieno tutte le risorse hardware a propria disposizione.

Con l’offerta in corso e il codice sconto PUNTO, è ora possibile attivare CCleaner Professional Plus in forte sconto. Il servizio è disponibile, infatti, con un prezzo ridotto del 46% e con una spesa di 32,95 euro per un anno, senza alcun obbligo di rinnovo. La spesa effettiva è inferiore a 3 euro al mese.

Per accedere subito all’offerta è possibile visitare il sito ufficiale di CCleaner. Per tutti i nuovi utenti c’è sempre un periodo di 30 giorni per esercitare la garanzia “soddisfatti o rimborsati”.

Perché iniziare a usare CCleaner Professional Plus

Con CCleaner Professional Plus è possibile utilizzare vari strumenti per ottimizzare il funzionamento di un PC Windows, eliminando le cause dei rallentamenti e migliorando le prestazioni effettive.

Il servizio, infatti, include il tool per l’ottimizzazione delle prestazioni e il controllo dell’integrità del PC oltre al sistema per la gestione degli aggiornamenti software.

In questo modo è possibile eliminare le cause dei malfunzionamenti e mantenere il software sempre aggiornato e sicuro.

Grazie a CCleaner Professional Plus è possibile anche effettuare interventi di pulizia, con l’eliminazione del software inutile che potrebbe appesantire l’intero sistema.

Sono disponibili, inoltre, anche tool aggiuntivi come Speccy Professional, per ottenere informazioni avanzate sul computer e Recuva Professional, per recuperare file nascosti e cancellare in modo definitivo i dati personali.

Per utilizzare il servizio è possibile sfruttare la promozione in corso in questo momento. CCleaner Professional Plus costa ora 32,95 euro per un anno, con lo sconto garantito dal codice PUNTO. Con una spesa inferiore a 3 euro al mese è possibile, quindi, migliorare il funzionamento del proprio computer, mantenendolo sempre veloce e reattivo.

Per accedere alla promo basta premere sul banner qui di sotto.