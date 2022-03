Una pendrive, 3 connessioni: 128GB dove e quando vuoi a metà prezzo

Vuoi uno spazio di archiviazione sempre disponibili in quando e dove vuoi? Esiste una soluzione semplice, affidabile e soprattutto accessibile: la pendrive Qarfee Phicool 3 in 1 128GB. Una chiavetta USB che dispone di ben tre interfacce, così da poter avere tutto lo spazio possibile in qualsiasi circostanza, a soli 20 euro su Amazon utilizzando il codice KQD5TY95.

Pendrive Qarfee Phicool 3 in 1 128GB: caratteristiche tecniche

La pendrive è realizzata completamente in metallo con un coperchio ruotabile che protegge una delle interfacce quando non è in utilizzo. Questo garantisce non solo un ottimo grado di robustezza, ma anche la giusta protezione durante il trasporto. Non manca, naturalmente, la pratica asola che ti consente di attaccare la pendrive direttamente al portachiavi così da scongiurare il rischio di smarrimento. Come premesso le interfacce a disposizione sono tre. La prima è la tradizionale USB Type-A per il collegamento al computer. Questa può essere convertita rapidamente in un connettore Lightning che permette di collegare la pendrive ai dispositivi iOS come iPhone o iPad. Completa la dotazione il connettore USB Type-C per il collegamento ai dispositivi Android. In sostanza, potrai utilizzare la pendrive praticamente con qualsiasi dispositivo attualmente in commercio, il tutto senza alcuna necessità di adattatori.

Tutte le interfacce sfruttano la specifica USB 3.0 che, grazie al bandwidth da 5Gbps, consente di effettuare i trasferimenti in maniera estremamente rapida. Una delle feature più interessanti però riguarda senza dubbio l’applicazione dedicata, LUV-Share. Questa ti consente di gestire in maniera ottimale lo spazio disponibile e quello occupato per ottimizzarne l’utilizzo. Potrai, inoltre, impostare una password per l’accesso alla memoria così da proteggere tutti i tuoi dati da accessi non autorizzati. Molto interessante per gli utenti iOS la possibilità di utilizzare il Touch ID come ulteriore sistema di sicurezza per accedere ai file. Con una capacità di ben 128GB potrai effettuare backup, portare musica, film e serie TV sempre con te senza lasciare indietro i documenti per la tua attività professionale.

