Una presa per ricaricare 4 dispositivi con questo alimentatore

Smettila di gestire valanghe di spine e destreggiarti tra le prese che non bastano mai. Puoi acquistare un semplice alimentatore come l’iLepo USB-C che, grazie ai suoi 4 ingressi e il supporto al Power Delivery, ti consente di ricaricare tutti i tuoi dispositivi incluso il PC con una sola presa a muro a soli 25 euro su Amazon.

Stazione di ricarica iLepo USB-C: caratteristiche tecniche

Si tratta in realtà di un dispositivo piuttosto semplice e compatto, da collegare alla presa di corrente via cavo. Nella parte anteriore sono presenti 4 ingressi: due USB Type-A e due USB Type-C. Il dispositivo supporta lo standard Power Delivery 3.0 con un’erogazione massima di 65 Watt. Questo consente di ricaricare un laptop dallo 0% al 100% mediamente in sole 2 ore. Naturalmente nulla vieta di ricaricare più dispositivi contemporaneamente, per un massimo di 4. Si tratta di una soluzione ideale soprattutto per i dispositivi mobili consentendo di ricaricare, ad esempio, smartphone, auricolari, smartwatch e power bank simultaneamente.

Molto interessante il chip integrato che garantisce le massime prestazioni di ricarica per ogni singolo dispositivo. Questo, infatti, riconosce il dispositivo connesso fornendo la massima velocità di ricarica supportata. Nel caso del collegamento di più dispositivi, infatti, l’erogazione verrà divisa in maniera intelligente. La stazione di ricarica, inoltre, sfrutta la tecnologia GaN che consente di ridurre le dimensioni e rendere la ricarica più efficiente, riducendo il calore. Questo rende la ricarica assolutamente sicura, senza generare calore in eccesso pur non rinunciando alle performance.

Grazie ad uno sconto 15%, l’alimentatore iLepo USB-C è disponibile a soli 25,49 euro su Amazon con spedizione Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.