Una tariffa completa a 9,99 euro al mese: attiva Iliad 200 GIGA online

La nuova offerta Iliad GIGA 200 porta convenienza a chi cerca una tariffa a lungo termine, senza rimodulazioni e ricca di vantaggi. Attivala ora online e ricevi 200 GB in 5G, minuti e SMS illimitati a soli 9,99 euro al mese, per sempre. Ecco tutti i dettagli.

Tutti i vantaggi di Iliad GIGA 200

L’offerta GIGA 200 include, oltre alle reti 4G e 4G+, anche il 5G disponibile sui dispositivi compatibili e nelle aree già coperte dalla rete iliad. La rete in 5G assicura velocità elevate e stabilità, ideale per streaming, social, lavoro da remoto e normale uso quotidiano. I dati inclusi sono ben 200 GB, da utilizzare liberamente.

L’offerta garantisce minuti illimitati verso numeri fissi e mobili in Italia e SMS illimitati. Le stesse condizioni sono mantenute anche all’interno dell’Unione Europea (con alcune eccezioni), oltre a 13 GB dedicati al roaming. Inoltre, puoi chiamare senza limiti oltre 60 destinazioni internazionali incluse.

A rendere l’offerta ancora più completa contribuiscono i servizi inclusi gratuitamente: hotspot, segreteria telefonica, controllo credito residuo, VoLTE, possibilità di effettuare portabilità del numero e zero scatto alla risposta.

L’attivazione della SIM ha un costo di 9,99 euro una tantum, ma si tratterà dell’unico costo extra che dovrai affrontare: come da filosofia Iliad, infatti, non ci saranno rimodulazioni nel tempo della tua tariffa, che resterà tale e quale a come l’hai sottoscritta per sempre. Approfittane subito: richiedi un nuovo numero o porta il tuo online e ricevi 200 GB, minuti e SMS illimitati con Iliad GIGA 200.