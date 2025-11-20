 Una tariffa completa a 9,99 euro al mese: attiva Iliad 200 GIGA online
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Una tariffa completa a 9,99 euro al mese: attiva Iliad 200 GIGA online

Con Iliad GIGA 200 hai 200 GB in 5G, minuti e SMS illimitati e 13 GB dedicati al roaming UE. Nessun costo nascosto e tariffa garantita per sempre.
Una tariffa completa a 9,99 euro al mese: attiva Iliad 200 GIGA online
Telecomunicazioni
Con Iliad GIGA 200 hai 200 GB in 5G, minuti e SMS illimitati e 13 GB dedicati al roaming UE. Nessun costo nascosto e tariffa garantita per sempre.

La nuova offerta Iliad GIGA 200 porta convenienza a chi cerca una tariffa a lungo termine, senza rimodulazioni e ricca di vantaggi. Attivala ora online e ricevi 200 GB in 5G, minuti e SMS illimitati a soli 9,99 euro al mese, per sempre. Ecco tutti i dettagli.

Attiva ora Iliad GIGA 200

Tutti i vantaggi di Iliad GIGA 200

L’offerta GIGA 200 include, oltre alle reti 4G e 4G+, anche il 5G disponibile sui dispositivi compatibili e nelle aree già coperte dalla rete iliad. La rete in 5G assicura velocità elevate e stabilità, ideale per streaming, social, lavoro da remoto e normale uso quotidiano. I dati inclusi sono ben 200 GB, da utilizzare liberamente.

L’offerta garantisce minuti illimitati verso numeri fissi e mobili in Italia e SMS illimitati. Le stesse condizioni sono mantenute anche all’interno dell’Unione Europea (con alcune eccezioni), oltre a 13 GB dedicati al roaming. Inoltre, puoi chiamare senza limiti oltre 60 destinazioni internazionali incluse.

Iliad GIGA 200 a 9,99 euro al mese

A rendere l’offerta ancora più completa contribuiscono i servizi inclusi gratuitamente: hotspot, segreteria telefonica, controllo credito residuo, VoLTE, possibilità di effettuare portabilità del numero e zero scatto alla risposta.

L’attivazione della SIM ha un costo di 9,99 euro una tantum, ma si tratterà dell’unico costo extra che dovrai affrontare: come da filosofia Iliad, infatti, non ci saranno rimodulazioni nel tempo della tua tariffa, che resterà tale e quale a come l’hai sottoscritta per sempre. Approfittane subito: richiedi un nuovo numero o porta il tuo online e ricevi 200 GB, minuti e SMS illimitati con Iliad GIGA 200.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Con le eSIM Saily hai internet in tutto il mondo senza roaming

Con le eSIM Saily hai internet in tutto il mondo senza roaming
Apri un negozio online con 1€ al mese: l'offerta IONOS che azzera i costi

Apri un negozio online con 1€ al mese: l'offerta IONOS che azzera i costi
Sito con AI e dominio gratis: il pacchetto Hostinger scende dell'85% ed è l'ideale per iniziare

Sito con AI e dominio gratis: il pacchetto Hostinger scende dell'85% ed è l'ideale per iniziare
Il tuo sito web a costo zero: IONOS ti regala 1 anno di hosting con dominio incluso

Il tuo sito web a costo zero: IONOS ti regala 1 anno di hosting con dominio incluso
Con le eSIM Saily hai internet in tutto il mondo senza roaming

Con le eSIM Saily hai internet in tutto il mondo senza roaming
Apri un negozio online con 1€ al mese: l'offerta IONOS che azzera i costi

Apri un negozio online con 1€ al mese: l'offerta IONOS che azzera i costi
Sito con AI e dominio gratis: il pacchetto Hostinger scende dell'85% ed è l'ideale per iniziare

Sito con AI e dominio gratis: il pacchetto Hostinger scende dell'85% ed è l'ideale per iniziare
Il tuo sito web a costo zero: IONOS ti regala 1 anno di hosting con dominio incluso

Il tuo sito web a costo zero: IONOS ti regala 1 anno di hosting con dominio incluso
Eleonora Busi
Pubblicato il
20 nov 2025
Link copiato negli appunti