Ti ricordi Una telefonata allunga la vita? È tornato in TV

Fa una certa impressione rivedere in TV uno spot di tanti anni fa, soprattutto se è la pubblicità di una tecnologia come quella telefonica, cambiata radicalmente negli ultimi decenni. Ed è stato straniante assistere all’improvviso alla trasmissione della pubblicità SIP del 1994 in cui Massimo Lopez evitava il plotone d’esecuzione con una cornetta:
Una telefonata allunga la vita. Nessuno di noi aveva un cellulare, figuriamoci uno smartphone, le ADSL erano un lontano miraggio e le chiamate si pagavano a scatto.
TIM rimanda in onda lo spot SIP del 1994
Non è chiaro perché TIM abbia deciso di ripescare dagli archivi, non ci sono comunicazioni in merito. Si tratta quasi certamente di una campagna di marketing studiata per far leva sull’effetto nostalgia e molto probabilmente in qualche modo legata al Festival di Sanremo che prenderà il via domani. Dopotutto, l’azienda è tra i partner principali della manifestazione. Ecco il filmato, dal canale ufficiale YouTube dell’operatore.
Le bande nere, il telefono con il cavo a molla, il logo SIP che ancora oggi si vede qua e là sulle nostre strade se si guarda con un occhio attento. La voce fuori campo è quella di Pino Locchi, scomparso proprio l’anno in cui è andato in onda per la prima volta lo spot. È stato uno dei più grandi doppiatori della storia italiana, lavorando con Sean Connery ed Elvis Presley solo per fare due esempi.
Una telefonata ti allunga la vita
Un piccolo cortometraggio, per certi versi. Un minuto ambientato alle Cave della Magliana e diretto da Alessandro D’Alatri, vincitore di un premio internazionale ai Cannes Lions International Award. Che sia l’inizio di una campagna pubblicitaria nostalgica per TIM? Per il prossimo episodio puntiamo su
Mi ami? Ma quanto mi ami?. Di certo, le reazioni sui social sembrano positive. Molti hanno gradito questo inatteso ritorno al passato.