Ti ricordi Una telefonata allunga la vita? È tornato in TV

Fa una certa impressione rivedere in TV uno spot di tanti anni fa, soprattutto se è la pubblicità di una tecnologia come quella telefonica, cambiata radicalmente negli ultimi decenni. Ed è stato straniante assistere all’improvviso alla trasmissione della pubblicità SIP del 1994 in cui Massimo Lopez evitava il plotone d’esecuzione con una cornetta: Una telefonata allunga la vita . Nessuno di noi aveva un cellulare, figuriamoci uno smartphone, le ADSL erano un lontano miraggio e le chiamate si pagavano a scatto.

TIM rimanda in onda lo spot SIP del 1994

Non è chiaro perché TIM abbia deciso di ripescare dagli archivi, non ci sono comunicazioni in merito. Si tratta quasi certamente di una campagna di marketing studiata per far leva sull’effetto nostalgia e molto probabilmente in qualche modo legata al Festival di Sanremo che prenderà il via domani. Dopotutto, l’azienda è tra i partner principali della manifestazione. Ecco il filmato, dal canale ufficiale YouTube dell’operatore.

Le bande nere, il telefono con il cavo a molla, il logo SIP che ancora oggi si vede qua e là sulle nostre strade se si guarda con un occhio attento. La voce fuori campo è quella di Pino Locchi, scomparso proprio l’anno in cui è andato in onda per la prima volta lo spot. È stato uno dei più grandi doppiatori della storia italiana, lavorando con Sean Connery ed Elvis Presley solo per fare due esempi.

Una telefonata ti allunga la vita