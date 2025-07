Una VPN a 1,99€ è affidabile? Sì, se scegli quella giusta

L’estate è il periodo dell’anno in cui le persone più comuni conoscono per la prima volta una VPN, spesso e volentieri dopo aver letto in rete i problemi di sicurezza dei propri dati legati alle reti Wi-Fi pubbliche. Il problema è reale, purtroppo però la maggior parte degli utenti sceglie una VPN gratuita senza risolvere nulla.

Esistono due tipi di VPN: da una parte i servizi di rete privata free, dall’altra le VPN premium, cioè quelle a pagamento. Le prime, quelle gratuite per intenderci, promettono la privacy dei dati, in realtà però non sono affatto affidabili, anzi, diventano loro stesse fonti di nuovi problemi da non sottovalutare. Le seconde, le VPN che prevedono un costo, garantiscono invece una protezione adeguata e sono quelle da preferire.

Di fornitori VPN ce ne sono a bizzeffe oggigiorno, tanto che non è così semplice consigliare quale sia la VPN migliore tra tutte quelle disponibili sul mercato. Allora la domanda potrebbe essere: quanto devo spendere per una VPN affidabile? Se ad esempio trovo un servizio a 1,99 euro al mese, quest’ultimo è affidabile?

La risposta all’ultimo quesito è: dipende. Dipende da più fattori, come il brand, la presenza o meno di un’offerta, le funzionalità incluse, dove ha sede l’azienda, e altri elementi non trascurabili. Sotto i 2 euro è comunque possibile trovare diverse soluzioni interessanti, una su tutte quella di Private Internet Access, fornitore VPN con sede negli Stati Uniti d’America.

Private Internet Access, altrimenti noto anche con l’acronimo di PIA, si distingue rispetto alla concorrenza, a parte per il prezzo ultra concorrenziale, anche per una rigorosa politica no-log, essenziale per quanti vogliono difendere i loro dati personali da utenti malintenzionati ed eventuali cybercriminali.

Il piano di due anni di Private Internet Access è disponibile al prezzo scontato di 1,99 euro al mese, a cui si aggiungono 4 mesi extra in regalo.