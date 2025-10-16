 Una VPN con 1,1 euro al mese? Ora è possibile con la super promo di PrivadoVPN
Con PrivadoVPN è possibile accedere a una VPN illimitata da attivare con un costo di appena 1,11 euro al mese per 27 mesi di utilizzo.
Una VPN illimitata con appena 1,11 euro al mese e senza rinunciare a un servizio completo e di qualità, in grado di garantire la protezione dei propri dati e la possibilità di aggirare blocchi geografici durante la connessione.

A garantire questa combinazione unica è PrivadoVPN, servizio sempre più punto di riferimento per il settore delle VPN. Con la promozione in corso, infatti, è possibile accedere al servizio con uno sconto del 90% scegliendo il piano biennale con 3 mesi aggiuntivi.

Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto e visitare ilsito ufficiale di PrivadoVPN. L’offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso.

Perché scegliere PrivadoVPN

Con PrivadoVPN è possibile sfruttare una VPN completa con un prezzo davvero accessibile. Il servizio include la protezione della crittografia del traffico dati, in modo da garantire un accesso sicuro a Internet anche quando si usa una rete non privata.

C’è poi una politica zero log che assicura l’assenza di un tracciamento dell’attività dell’utente durante l’uso della VPN. Da segnalare anche la presenza di un network di server che copre diversi Paesi e che consente di aggirare blocchi geografici online.

Il servizio prevede anche il blocco degli annunci pubblicitari, un sistema di controllo parentale e la possibilità di gestire fino a 10 connessioni in contemporanea, per navigare in sicurezza da tutti i propri dispositivi grazie alle app di PrivadoVPN.

Con la promozione in corso oggi è possibile attivare PrivadoVPN con un prezzo ridotto a 1,11 euro al mese, puntando sul piano biennale con 3 mesi aggiuntivi gratuiti. Per accedere all’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto.

L’offerta permette di ottenere una VPN senza limiti con un prezzo di poco più di 1 euro al mese. Si tratta di un’occasione da cogliere al volo per poter accedere a un servizio completo e molto vantaggioso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 ott 2025

16 ott 2025
