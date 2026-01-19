Una VPN con 2 euro al mese? CyberGhost è la scelta migliore oggi

Per attivare una nuova VPN è possibile puntare sulla promo in corso di CyberGhost, una delle migliori VPN sul mercato, sia in termini di sicurezza garantita all’utente che per quanto riguarda la velocità di connessione. Con l’offerta di oggi, infatti, la VPN è ora disponibile a un prezzo ridotto fino a 2,03 euro al mese. Questo prezzo è disponibile scegliendo il piano 2 anni + 4 mesi che garantisce l’accesso a un abbonamento da ben 28 mesi per l’utilizzo della VPN. Da segnalare che la promo include anche 45 giorni di tempo per esercitare una garanzia soddisfatti o rimborsati. Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di CyberGhost, accessibile tramite il box qui di sotto.

Perché scegliere CyberGhost

La nuova VPN da scegliere oggi è CyberGhost. Il servizio prevede la possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso a Internet sicuro anche quando si utilizza una connessione non privata. C’è poi una politica zero log che elimina il tracciamento durante l’uso della VPN. Da segnalare anche la possibilità di sfruttare un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo che consente di aggirare blocchi geografici e censure online in modo semplice e veloce. La VPN è utilizzabile da 7 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda e di traffico dati, andando a sfruttare le app ufficiali messe a disposizione da CyberGhost.

Con la promozione in corso, la VPN è ora attivabile con un prezzo ridotto fino a 2,03 euro al mese. L’offerta è disponibile scegliendo il piano di 2 anni + 4 mesi extra che ora viene proposto con uno sconto dell’83% rispetto al prezzo standard. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto. Ci sono 45 giorni di tempo per sfruttare la garanzia di rimborso, sempre inclusa per tutti i nuovi utenti.