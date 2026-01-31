Una VPN per 10 dispositivi in contemporanea: è il momento di scegliere NordVPN (-74%)

NordVPN è la soluzione giusta per una nuova VPN illimitata da utilizzare su 10 dispositivi in contemporanea (tra computer, smartphone, tablet etc.). Con la promozione in corso è possibile accedere al servizio con un prezzo ridotto fino a 2,91 euro al mese, scegliendo il piano di 2 anni con 4 mesi extra, aggiungendo il codice sconto BLAZE1MO al momento dell’attivazione. Per sfruttare la promo basta raggiungere il sito ufficiale di NordVPN, accessibile tramite il box qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso.

Una VPN per 10 dispositivi in contemporanea

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN completa, sicura e ricca di vantaggi. Il servizio in questione permette di sfruttare la crittografia del traffico dati, in modo da navigare in sicurezza anche quando si utilizza una rete pubblica e, quindi, non privata.

L’uso della VPN, inoltre, avviene con una politica no log e, quindi, senza il tracciamento dell’attività dell’utente. Da segnalare anche la possibilità di sfruttare un network di oltre 7 mila server che consente di aggirare facilmente blocchi geografici e censure, andando a selezionare (tramite l’app di NordVPN) un server situato in un Paese diveros da quello da cui viene effettuato l’accesso a Internet.

Uno dei punti di forza di NordVPN è l’utilizzo multi-dispositivo, con la possibilità di navigare da 10 dispositivi in contemporanea, sfruttando le app ufficiali messe a disposizione dal servizio. Si tratta di un sistema ottimo per proteggere la connessione da smartphone, tablet, computer e altri dispositivi. L’uso della rete è sempre senza limiti di banda e di traffico dati.

Con l’offerta in corso, NordVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,91 euro al mese, scegliendo il piano biennale che, con il codice sconto BLAZE1MO, aggiunge 4 mesi extra andando a ridurre il prezzo complessivo. L’offerta ha 30 giorni di garanzia di rimborso.