Una VPN per la protezione di più dispositivi: c'è CyberGhost

Utilizzare una VPN è fondamentale per massimizzare la propria privacy online. In un mondo iper-connesso, però, ogni utente utilizza più dispositivi, spesso in contemporanea. Per questo è necessario affidarsi ad una VPN in grado di proteggere la privacy in modo completo come CyberGhost.

Scegliendo CyberGhost, infatti, sarà possibile attivare una VPN completa, in grado di garantire una navigazione anonima e, quindi, il massimo della privacy. Con questa VPN, inoltre, è possibile proteggere fino a 7 dispositivi in contemporanea con un unico abbonamento. Si tratta di una delle VPN più complete e versatili, soprattutto per chi ha bisogno di protezione multi-dispositivo.

CyberGhost costa solo 2,19 euro al mese scegliendo l’acquisto dell’ abbonamento 2 Anni 2 Mesi con addebito anticipato (per una spesa totale di 56,94 euro) che garantisce un risparmio dell’82% rispetto al piano mensile da 11,99 euro. Da notare che su tutti i piani proposti da CyberGhost c’è la garanzia “soddisfatti o rimborsati” che sul piano da 26 mesi è di ben 45 giorni.

CyberGhost: una VPN completa per il massimo della privacy digitale e la protezione di più dispositivi

CyberGhost è una VPN che opera su più livelli per massimizzare la sicurezza degli utenti. Il quartier generale è in Romania, Paese che rappresenta un vero e proprio riferimento per la privacy online e che ha scelto di non partecipare alla 5/9/14-Eyes Alliance per la sorveglianza.

La VPN attua una politica “no log” e non registrati come l’indirizzo IP, i siti web visitati, la cronologia di navigazione, la durata delle sessioni, l’uso della larghezza di banda e le connessioni al server VPN. Un altro punto di forza della VPN è rappresentato dalla capacità di proteggere tutti i dispositivi dell’utente.

Con un solo abbonamento, infatti, è possibile proteggere fino a 7 dispositivi. CyberGhost è disponibile per dispositivi Windows, macOS e Linux ma anche per Android ed iOS oltre che per console da gioco, Smart TV e router, garantendo così una protezione a 360 gradi all’utente.

Attualmente, CyberGhost è in offerta con il piano 2 Anni + 2 Mesi al costo di 56,94 euro, pari a 2,19 euro al mese. Si tratta di un maxi sconto dell’82% che rappresenta una promozione di grandissimo interesse. C’è anche la possibilità di ripiegare sul piano mensile da 11,99 euro oppure su quello semestrale da 6,99 euro al mese con fatturazione anticipata (41,94 euro).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.