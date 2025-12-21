 Una VPN quasi gratis? Con quest'offerta bastano 1,11 euro al mese
Con PrivadoVPN è possibile accedere a una VPN quasi gratis: il costo del servizio è di appena 1,11 euro al mese per un totale di 27 mesi.

Per attivare una VPN quasi gratis è possibile scegliere PrivadoVPN e puntare sul piano biennale con 3 mesi aggiuntivi. Grazie alla promo in corso, infatti, il servizio è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 1,11 euro al mese per 27 mesi di utilizzo illimitato. Ci sono anche 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di PrivadoVPN, accessibile dal box qui di sotto.

VPN quasi gratis? È il momento di scegliere PrivadoVPN

Con PrivadoVPN è possibile accedere a una VPN illimitata e davvero sicura, in grado di garantire la protezione della crittografia e una politica no log per una navigazione senza tracciamento anche quando si utilizza una rete non sicura.

Il servizio, inoltre, può contare su server sparsi in tutto il mondo. In questo modo è possibile aggirare blocchi geografici e censure online scegliendo un server situato in un altro Paese e, quindi, spostando il proprio IP.

L’uso della VPN può avvenire da 10 dispositivi in contemporanea, per un accesso sicuro da tutti i propri dispositivi grazie alle caratteristiche della VPN. Sono disponibili anche servizi aggiuntivi, come il blocco degli annunci, i sistemi di controllo parentale e altro ancora.

Sfruttando l’offerta in corso, PrivadoVPN si conferma la soluzione giusta per chi punta a una VPN quasi gratis. Con il piano biennale, infatti, il costo del servizio sarà di appena 1,11 euro al mese per 27 mesi di utilizzo, grazie ai 3 mesi extra disponibili.

Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto. Il servizio prevede sempre 30 giorni di garanzia di rimborso in modo da poter “provare” la VPN per un lungo periodo di tempo. L’offerta in questione è valida solo per un breve periodo e solo tramite la procedura di attivazione dal sito ufficiale.

21 dic 2025

21 dic 2025
