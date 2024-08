Ungheria-Italia, pallanuoto femminile: guarda la partita in streaming

Oggi, sabato 10 agosto alle ore 14, le azzurre della pallanuoto femminile si giocano il quinto posto alle Olimpiadi in Ungheria-Italia. Guarda il match in diretta streaming gratis su RaiPlay oppure scegli la piattaforma NOW. Non perdere il commento nella nostra lingua anche se sei all’estero, grazie a NordVPN (scopri la promo in corso) e alla sua rete globale di server.

Pallanuoto femminile: guarda Ungheria-Italia

Nell’ultimo match, la squadra ungherese ha battuto la Grecia 9-12. Considerando gli avversari, quella del Setterosa (sconfitta dal Canata 10-5) non può essere considerata una partita come tutte le altre, anche se in palio non c’è una medaglia. Il ricordo di quanto accaduto nei giorni scorsi nel tabellone maschile è ancora fresco, una ferita aperta, con l’eliminazione del Settebello a opera della nazionale magiara, conseguente a quello che all’unanimità è stato definito un pesante torto arbitrale. La puoi vedere sulla piattaforma di Sky su tutti i tuoi dispositivi.

Guarda la finale in diretta dall’estero e in italiano

Non rinunciare al racconto del match in italiano, grazie alla tecnologia di NordVPN che elimina le distanze geografiche. Ecco come fare se ti trovi all’estero.

Lancia NordVPN (guarda lo sconto) su uno dei tuoi dispositivi;

scegli un server italiano e collegati, otterrai così un IP del nostro territorio;

inizia a vedere Ungheria-Italia su RaiPlay o NOW e tifa il Setterosa.

Ungheria-Italia è in streaming su NOW

La partita e le ultime giornate delle Olimpiadi sono in streaming anche su NOW: ti basta il pass Sport. Attivalo subito con la promozione di Sky che offre l’abbonamento annuale in forte sconto rispetto a quanto previsto dal rinnovo mensile. Il pacchetto include anche i big match del campionato di Serie A e molto altro. Dai uno sguardo alla pagina dedicata per saperne di più.