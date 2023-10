Unieuro lancia le offerte degli Halloween Days con sconti da brividi

Da Unieuro sono arrivate le offerte degli Halloween Days, con sconti validi fino alla mezzanotte del 31 ottobre sul meglio della tecnologia. Tra le prime proposte più interessanti il bundle Google Pixel 7a con gli auricolari Pixel Buds a soli 499 euro. Tutti i prodotti in offerta godono delle spese di spedizione gratuite e inoltre possono essere acquistati in tre rate a interessi zero con PayPal o Klarna, senza la necessità di avere una carta di credito.

Puoi accedere al volantino online Halloween Days di Unieuro tramite questa pagina.

Le offerte degli Halloween Days di Unieuro

La promozione Halloween Days può considerarsi a tutti gli effetti come un Black Friday anticipato in casa Unieuro. Una settimana di offerte da brividi, con sconti veri sul meglio che la tecnologia ha da offrire oggi.

Di seguito trovi una selezione delle migliori offerte disponibili nella settimana degli Halloween Days:

Collegati alla promozione Halloween Days di Unieuro da questa pagina e inizia il tuo Black Friday anticipato sul sito unieuro.it.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.