 Unitree Superman corre più veloce di Usain Bolt e salta 2 metri
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Unitree Superman corre più veloce di Usain Bolt e salta 2 metri

Unitree presenta Superman, un robot umanoide che secondo l'azienda raggiunge 45,6 km/h e salta due metri da fermo.
Unitree Superman corre più veloce di Usain Bolt e salta 2 metri
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Unitree presenta Superman, un robot umanoide che secondo l'azienda raggiunge 45,6 km/h e salta due metri da fermo.
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Unitree ha svelato “Superman“, un robot umanoide capace, secondo il costruttore cinese, di correre più veloce di Usain Bolt e di saltare a due metri di altezza. Prestazioni spettacolari, ma da prendere ancora con le pinze.

Unitree aveva già robot capaci di ballare, correre o sferrare qualche calcio. Il costruttore cinese passa ora a una marcia superiore con “Superman“, un nuovo umanoide la cui velocità di punta raggiungerebbe i 12,66 metri al secondo, ovvero circa 45,6 km/h.

Unitree presenta Superman, il robot umanoide che vuole battere Usain Bolt

È leggermente meglio della velocità massima di Usain Bolt durante il suo record del mondo dei 100 metri nel 2009. Lo sprinter giamaicano allora aveva raggiunto circa 12,42 metri al secondo. Unitree può quindi vantarsi, almeno sulla carta, di aver costruito una macchina più veloce dell’uomo più veloce della storia. Le prestazioni annunciate tuttvia, devono essere ancora verificate in modo indipendente.

Superman non si limita a correre. Il robot sarebbe anche in grado di effettuare un salto verticale di due metri da fermo, con gambe che misurano appena 85 centimetri. Il costruttore assicura di aver sviluppato questo nuovo modello in poco più di tre mesi. E non considera ancora il lavoro concluso, Unitree precisa che il robot è ancora in fase di sviluppo e che le sue capacità potrebbero migliorare ulteriormente nei prossimi mesi.

Queste dimostrazioni sono una specialità della casa. Gli umanoidi di Unitree si sono già fatti notare per le loro capacità di giocare a basket, eseguire movimenti complessi o praticare arti marziali. L’azienda afferma di aver prodotto e consegnato circa 18.000 robot umanoidi bipedi, tutti i modelli inclusi, entro la fine di luglio. Buona parte di questi robot ha però raggiunto laboratori di ricerca o serve per dimostrazioni a uso e consumo del pubblico. Sono ancora lontani dall’aver invaso le catene di produzione.

Per Unitree, la vera partita si giocherà probabilmente altrove. Correre più veloce di Usain Bolt attira l’attenzione, ma bisogna ancora trasformare queste prestazioni in robot capaci di lavorare davvero nelle fabbriche.

Fonte: https://x.com/UnitreeRobotics/status/2089240553682809175

Pubblicato il 18 ago 2026

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