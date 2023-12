Uno dei Mouse Wireless più amati è in sconto a 19€!

Questo mouse non è solo esteticamente gradevole, ma offre anche una presa confortevole e sicura grazie alle sue forme morbide e sinuose che si adattano perfettamente alla mano. La connettività del Pebble Mouse 2 è altrettanto all’avanguardia. Grazie al collegamento Bluetooth, puoi liberarti dai fastidi dei cavi. Inoltre, con la capacità di connessione a tre dispositivi contemporaneamente, passare da un dispositivo all’altro è reso estremamente semplice grazie al pulsante Easy-Switch.

La personalizzazione è alla base dell’esperienza offerta da Pebble Mouse 2. Con l’app Logi Options+, hai il controllo completo sulla configurazione del pulsante centrale del mouse. Assegna scorciatoie alle tue app preferite, rendendo il tuo flusso di lavoro ancora più efficiente e personalizzato.

Per coloro che lavorano in ambienti in cui la concentrazione è fondamentale, la tecnologia Silent Touch del Pebble Mouse 2 è un vero vantaggio. Eliminando il 90% del rumore dei clic, questo mouse è perfetto per luoghi come biblioteche o uffici in cui la tranquillità è essenziale.

Infine, la batteria di lunga durata di Pebble Mouse 2 è un elemento chiave. Con una durata fino a due anni e la modalità di risparmio energetico che spegne automaticamente il mouse dopo 5 minuti di inattività, puoi contare su questo dispositivo per una performance affidabile nel tempo.