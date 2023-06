Guarda in streaming il film Uno splendido disastro

Disponibile da qualche giorno e già tra i film più visti sulla piattaforma, Uno splendido disastro è la pellicola tratta dall’omonimo romando di Jamie McGuire, in streaming gratis su Prime Video per chi dispone di un abbonamento Amazon Prime attivo. Si tratta della stessa sottoscrizione che permette di beneficiare delle spedizioni immediate e a costo zero su migliaia di offerte dell’e-commerce.

Uno splendido disastro: guarda il film in streaming

Racconta la storia di Abby Abernathy, studentessa che sulla sua strada incontra Travis Maddox, il più classico dei cattivi ragazzi. I due fanno una scommessa e da lì nasce il loro legame, forte e indissolubile come tutte le attrazioni fatali. Non anticipiamo altro per non rovinare la sorpresa. Ecco la breve sinossi proposta dalla piattaforma e il trailer condiviso nelle scorse settimane.

Abby è una studentessa universitaria che vuole prendere le distanze dal suo oscuro passato. Travis è un affascinante ragazzo per cui Abby prova una forte attrazione. Travis non crede nelle relazioni. I due inizialmente decidono di essere soltanto amici, ma l’attrazione è talmente forte che Travis arriverà a chiedersi se Abby sia l’eccezione alla sua regola sentimentale.

Dylan Sprouse, Virginia Gardner e Autumn Reeser fanno parte del cast di attori, mentre la regia è affidata sa Roger Kumble. La durata supera di poco un’ora e mezza.

Uno splendido disastro è solo una delle recenti uscite in streaming gratis su Prime Video per chi ha un abbonamento Prime attivo (in alternativa è possibile iniziare subito il mese di prova a costo zero). Ci sono anche The Grand Tour: Eurocrash, Il primo giorno della mia vita, Grazie ragazzi, Creed III, Pesci Piccoli dei The Jackal, Il Grande Giorno, Air: La Storia Del Grande Salto e Citadel.

