Qui trovi l'uovo di Pasqua con il buono PlayStation Plus in sconto

Tra le promozioni di Amazon per la Festa delle Offerte di Primavera (l’evento si concluderà a mezzanotte) c’è anche quella che taglia il prezzo dell’uovo di Pasqua realizzato da KitKat e dedicato agli appassionati di gaming: scegli tu se preferisci la versione con cioccolato al latte o al caramello. Al suo interno c’è un buono con il codice utile per riscattare una settimana di PlayStation Plus Premium.

L’uovo di Pasqua KitKat con il buono PS+

Il peso è 240 grammi e al suo interno c’è anche un coniglio di cioccolato. A renderlo particolarmente interessante per chi vuol trascorrere un po’ di tempo pad alla mano è però il voucher. Ricordiamo che nell’abbonamento PS+ è incluso un catalogo di giochi AAA accessibili nelle loro edizioni integrali senza doverli comprare. Visita la pagina dedicata per altri dettagli, lì trovi anche l’elenco completo degli ingredienti. Una volta ricevuto, si consiglia di conservarlo in un luogo fresco e asciutto, consumandolo a temperatura ambiente.

Lo trovi al prezzo finale di soli 9,49 euro, con uno sconto del 30% rispetto al listino (in negozio o al supermercato lo pagheresti 13,49 euro). Non devi applicare coupon o inserire codici, la riduzione della spesa è automatica, se ne occupa l’e-commerce. La promozione è di Amazon, che gestisce direttamente sia la vendita che la spedizione, senza passare da store di terze parti per il massimo dell’affidabilità.

Siamo alle battute finali per quanto riguarda la Festa delle Offerte di Primavera, restano solo poche ore per approfittarne. Visita la pagina dedicata per scoprire quelle più interessanti. Su queste pagine continueremo a segnalare le occasioni più interessanti per quanto riguarda categoria come l’elettronica di consumo e gli articoli per il gaming.