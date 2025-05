Update di Windows: piattaforma unica per app, driver e sistema

Microsoft sta sviluppando una piattaforma che cambierà il modo in cui Windows gestisce tutti gli aggiornamenti. Il nuovo sistema centralizzato vuole unificare sotto un’unica regia gli aggiornamenti del sistema operativo, delle applicazioni e dei driver.

Piattaforma unificata per gestire tutti gli aggiornamenti di Windows

Attualmente ogni software ha il proprio meccanismo di aggiornamento: Windows Update per il sistema, Microsoft Store per alcune app, sistemi proprietari per altri programmi. Questa frammentazione crea confusione per gli utenti e problemi per gli amministratori IT.

La piattaforma in fase di sviluppo si basa sullo stack di Windows Update esistente e offrirà API che gli sviluppatori potranno utilizzare per integrare i loro software. Il sistema funzionerà sia con le applicazioni moderne (MSIX/APPX) sia con i tradizionali programmi Win32. Microsoft prevede che questo approccio risolverà diversi problemi attuali: picchi di utilizzo delle risorse quando più applicazioni si aggiornano contemporaneamente, notifiche contrastanti che disturbano l’utente, scadenze di conformità mancate nelle aziende e costi di manutenzione elevati.

Vantaggi per utenti e sviluppatori

Il nuovo sistema promette una programmazione intelligente degli aggiornamenti che considera quando l’utente sta effettivamente utilizzando il computer. Tutte le notifiche arriveranno da un punto centrale e la cronologia degli aggiornamenti sarà unificata nelle impostazioni di Windows. Per gli sviluppatori, questo significa non dover più creare e mantenere sistemi di aggiornamento personalizzati. Potranno fornire eseguibili per gestire download e installazione, oltre a script per chiudere e riaprire le applicazioni che potrebbero bloccare l’aggiornamento.

La funzionalità è in anteprima privata. Microsoft ha aperto l’accesso solo a sviluppatori selezionati che devono contattare direttamente l’azienda per partecipare al programma di test.