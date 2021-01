UPS APC con oltre mezz'ora di autonomia in sconto

Chi trascorre per ragioni di lavoro, ma non solo, molto tempo al PC sa benissimo l’importanza di un gruppo di continuità (o UPS). Per questo oggi vogliamo proporvi una delle migliori soluzioni per rapporto qualità/prezzo: l’APC PRO BR900MI in offerta su Amazon.

Gruppo di continuità APC PRO BR900MI: caratteristiche tecniche

Per chi non lo sapesse, un gruppo di continuità non è altro che un accumulatore di energia. Questo permette in caso di black out, di garantire da alcuni minuti, a qualche ora, di autonomia ai dispositivi connessi. Ovviamente l’autonomia dipende dall’erogazione necessaria al dispositivo. Nel caso dei PC desktop i minuti offerti sono sufficienti al salvataggio del lavoro in svolgimento, e alla corretta procedura di spegnimento per evitare danni alle apparecchiature, che potrebbero causare una perdita dei dati.

Nel caso del PRO BR900MI un esempio concreto può essere quello di un iMac insieme ad un NAS ed un modem. In questo caso l’autonomia è di ben 34 minuti; oltre mezz’ora che ci permette di salvaguardare dati ed apparecchi. Molto importanti sono poi i sistemi di protezione. L’AVR (Automatic Voltage Regulator) ad esempio, mantiene costantemente le tensioni in sicurezza proteggendo le apparecchiature da picchi e sbalzi. Inoltre è possibile proteggere i dispositivi per la rete, grazie alle porte RJ45 e RJ11, che garantiscono sicurezza da sovratensioni senza rinunciare alla velocità di trasferimento che arriva ad 1Gbps. Le sovratensioni infatti potrebbero trasferirsi anche sui cavi dati, danneggiando inevitabilmente il modem o router a cui sono connessi.

Grazie ad un discreto calo di prezzo, l’UPS è acquistabile su Amazon per soli 221,22 euro con uno sconto di oltre 25 euro sul prezzo di listino.

