UPS in home working: bastano meno di 40 euro

Se è venuto il momento di cambiare il tuo gruppo di continuità, o se stai organizzando la tua nuova postazione in vista di una stagione di lavoro all'insegna dell'home working, oggi Tecnoware ti tende la mano con un prospetto ottimale: l'UPS ERA PLUS 750 è un gruppo di continuità perfetto per la piccola postazione, per esigenze minime e per budget low-cost.

UPS ERA PLUS 750

Bastano infatti soltanto 37,69 euro grazie allo sconto del 25%: un'offerta destinata a svanire nel giro di poche ore, ma perfetta per chi è pronto a cogliere al volo l'occasione. L'UPS proteggere il proprio PC e il proprio monitor da sbalzi di tensione o da improvvisi black-out, offrendo tutto il minutaggio necessario per spegnere in sicurezza il dispositivo ed evitando perdite di dati o pesanti contraccolpi sulle unità di memoria.

L'UPS è dotato di due prese Schuko posteriori ai quali collegare sia il pc che il display: così facendo le parti fondamentali della postazione sono sotto controllo e si hanno 10 minuti per spegnere e mettere tutto in sicurezza di fronte a qualunque evenienza improvvisa. 750VA di potenza per una versione ultra low-cost, 900 VA per aumentare l'autonomia e spendere sempre e comunque meno di 50 euro (-26% lo sconto praticato in quest'ultimo caso).

Piccolo, silenzioso, facile da installare, ma soprattutto estremamente conveniente. Ideale per la postazione casalinga, assicurando al proprio smart working piena continuità operativa e massima sicurezza.