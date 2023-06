Uruguay-Italia: la finale del mondiale U20 in streaming

Stasera alle 23 si giocherà la finale del mondiale Under 20 di calcio tra Italia e Uruguay. Sarà una sfida storica, perché nessuna delle due squadre ha mai vinto il titolo in questa categoria. Chi riuscirà a sollevare il trofeo al termine di un torneo entusiasmante?

Il percorso delle due squadre

L’Italia ha raggiunto la finale dopo aver superato il girone con Brasile, Nigeria e Australia, battendo poi Inghilterra e Colombia nella fase a eliminazione diretta. Nella semifinale contro la Corea del Sud, gli azzurrini hanno vinto per 2-1 grazie ai gol del capocannoniere Cesare Casadei e del fantasista Simone Pafundi.

L’Uruguay ha dominato il suo gruppo con Francia, Canada e Arabia Saudita, eliminando poi Gambia e Stati Uniti. Nella semifinale contro Israele, la Celeste ha segnato l’unico gol della partita con Anderson Duarte, autore di tre reti decisive nel torneo. La difesa uruguaiana ha mantenuto la porta inviolata per cinque partite su sei, stabilendo un nuovo record per la sua nazionale.

Uruguay-Italia Under 20: le probabili formazioni

Il ct dell’Italia Carmine Nunziata dovrebbe confermare lo stesso undici che ha affrontato Colombia e Corea del Sud, con il 4-3-1-2. In attacco ci saranno Esposito e Ambrosino, supportati da Baldanzi alle spalle. A centrocampo spazio a Giovane, Prati e Casadei, mentre in difesa ci saranno Zanotti, Ghilardi, Guarino e Turicchia davanti al portiere Desplanches.

Il ct dell’Uruguay Broli schiererà la sua squadra con il 4-1-2-3. In avanti ci saranno Gonzalez, Duarte e de Los Santos, mentre a centrocampo agiranno Sosa Ospital e Diaz. Davanti alla difesa ci sarà Garcia Grana, mentre in difesa ci saranno Chagas, Boselli, Gonzalez e Matturro, quest’ultimo in forza al Genoa. Tra i pali ci sarà Rodriguez.

Come vedere Uruguay-Italia in streaming senza interruzioni

La finale tra Italia e Uruguay sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2 a partire dalle ore 23. Per chi volesse seguirla in streaming, sarà possibile farlo tramite il sito o l’app di RaiPlay.

