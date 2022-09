US Open 2022: come seguire semifinali dall'estero?

Gli US Open 2022 entrano nel vivo con le semifinali, sia femminili che maschili, ormai delineati.

Da una parte del tabellone, il russo Khachanov si contenderà la finale con il norvegese Ruud. Dall’altra parte del tabellone Carlos Alcaraz (reduce da un match memorabile vinto contro l’italiano Jannik Sinner) se la vedrà con lo statunitense Tiafoe.

Per il singolare femminile invece, le semifinali saranno disputate dalla francese Garcia e la tunisina Jabeur su un campo, mentre a contendersi l’altro posto in finale saranno la polacca Swiatek e la russa Sabalenka.

Tutti e quattro gli incontri saranno disputati nella giornata di domani, 9 settembre.

Gli US Open 2022 sono trasmessi da Eurosport e DAZN ma, dall’estero, potrebbero non essere accessibili

Gli attesi match saranno trasmessi, come il resto del torneo, dai canali Eurosport ed Eurosport 1 (canale 210 e 211 del decoder Sky) oltre che per gli abbonati DAZN. Questi servizi però, potrebbero non essere accessibili a chi si trova all’estero.

Le restrizioni territoriali infatti, possono impedire anche ai regolari abbonati di accedere agli streaming dell’US Open. L’unica soluzione, in tal senso, è adottare una VPN in grado di garantire ottime performance.

