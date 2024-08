US Open 2024 al via: tanti italiani in campo, dove vedere tutti i match

Si parte: da oggi, 26 agosto, prendono il via gli US Open. Il quarto Slam dell’anno si concluderà soltanto il prossimo 5 settembre e vedrà tanti tennisti italiani protagonisti. Oggi scenderanno in campo, per il primo turno, Berrettini, Musetti, Darderi, Trevisan e Bronzetti.

Domani, 27 agosto, invece, toccherà ad altri italiani con il debutto, tra gli altri, di Sinner, Fognini, Errani e Paolini. L’Italia del tennis sarà, quindi, grande protagonista agli US Open. Ci sarà grandissima attenzione su Sinner, naturalmente, soprattutto dopo i fatti degli ultimi giorni ma, anche grazie ai successi ottenuti alle Olimpiadi, c’è grande attesa anche per tutti gli italiani e le italiane.

Le giornate dell’US Open iniziano con i primi match in programma alle 17 (ora italiana). Per una copertura completa del torneo e, quindi, per seguire i match dei tennisti italiani (e non solo) in diretta streaming è possibile affidarsi a NOW, andando ad attivare il Pass Sport.

Questo Pass consente l’accesso completo a tutta la programmazione sportiva di Sky e, quindi, ai pacchetti Sky Calcio e Sky Sport. Il tennis, per le prossime due settimane, sarà protagonista assoluto. Il Pass Sport di NOW costa 14,99 euro per un mese (poi 24,99 euro al mese, senza vincoli). C’è anche l’offerta con 12 mesi di permanenza minima a 14,99 euro al mese.

Per accedere subito all'offerta basta visitare il sito di NOW

US Open e tanto altro con il Pass Sport di NOW

Con il Pass Sport di NOW è possibile accedere a un’offerta sportiva davvero completa, con tantissimi eventi inclusi. Il Pass, infatti, permette di seguire tutti i tornei di tennis trasmessi da Sky oltre a tanto calcio, con le 3 partite di Serie A per turno, la Serie C, la Champions League e i campionati esteri. C’è anche la Formula 1 oltre alla Moto GP, la NBA e molti altri eventi.

Per accedere a NOW bastano 14,99 euro per un mese (poi 24,99 euro, senza vincoli). In alternativa, c’è l’offerta di 12 mesi che permette di bloccare il prezzo a 14,99 euro al mese. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.