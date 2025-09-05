US Open: come vedere Sinner-Auger Aliassime in streaming

Jannik Sinner è l’unico italiano rimasto in gara agli US Open, dopo aver eliminato il connazionale Lorenzo Musetti. Affronterà un avversario tosto come Félix Auger-Aliassime (che ha battuto Alex de Minaur) nella semifinale del singolare maschile. Lo storico tra i due vede in vantaggio il canadese con due vittorie su tre match disputati. La partita è in programma per la notte tra venerdì 5 e sabato 6 settembre, indicativamente alle ore 1:00. La puoi vedere in streaming su NOW da tutti i tuoi dispositivi.

Guarda in streaming Sinner-Auger Aliassime agli US Open

Chi uscirà a testa alta dal confronto dovrà vedersela con il vincitore dell’altro match in programma oggi, quello tra l’eterno Novak Djokovic (ai quarti ha superato l’americano Taylor Fritz) e l’attuale numero 2 del ranking mondiale Carlos Alcaraz (ha battuto il ceco Jiri Lehecka). I bookmaker prevedono un’ennesima finale tra l’italiano e lo spagnolo, ma come insegna la storia, sui campi del Grande Slam può accadere di tutto.

Ricordiamo che Sinner ha già alzato il trofeo lo scorso anno, battendo senza troppe difficoltà Fritz in tre set. Molto interessante anche la finale del singolare femminile, che vede la leader della classifica Aryna Sabalenka sfidare (da favorita) la numero 8, la statunitense Amanda Anisimova. Quest’ultima potrà contare sul fattore tifo, giocando in casa.

