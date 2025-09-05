 US Open: come vedere Sinner-Auger Aliassime in streaming
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

US Open: come vedere Sinner-Auger Aliassime in streaming

In semifinale agli US Open, Jannik Sinner sfida il canadese Félix Auger-Aliassime: guarda la partita in streaming sui tuoi dispositivi.
US Open: come vedere Sinner-Auger Aliassime in streaming
Entertainment Sport
In semifinale agli US Open, Jannik Sinner sfida il canadese Félix Auger-Aliassime: guarda la partita in streaming sui tuoi dispositivi.
Hameltion, Wikimedia

Jannik Sinner è l’unico italiano rimasto in gara agli US Open, dopo aver eliminato il connazionale Lorenzo Musetti. Affronterà un avversario tosto come Félix Auger-Aliassime (che ha battuto Alex de Minaur) nella semifinale del singolare maschile. Lo storico tra i due vede in vantaggio il canadese con due vittorie su tre match disputati. La partita è in programma per la notte tra venerdì 5 e sabato 6 settembre, indicativamente alle ore 1:00. La puoi vedere in streaming su NOW da tutti i tuoi dispositivi.

Guarda gli US Open in streaming

Guarda in streaming Sinner-Auger Aliassime agli US Open

Chi uscirà a testa alta dal confronto dovrà vedersela con il vincitore dell’altro match in programma oggi, quello tra l’eterno Novak Djokovic (ai quarti ha superato l’americano Taylor Fritz) e l’attuale numero 2 del ranking mondiale Carlos Alcaraz (ha battuto il ceco Jiri Lehecka). I bookmaker prevedono un’ennesima finale tra l’italiano e lo spagnolo, ma come insegna la storia, sui campi del Grande Slam può accadere di tutto.

US Open: guarda Sinner-Auger Aliassime in streaming

Ricordiamo che Sinner ha già alzato il trofeo lo scorso anno, battendo senza troppe difficoltà Fritz in tre set. Molto interessante anche la finale del singolare femminile, che vede la leader della classifica Aryna Sabalenka sfidare (da favorita) la numero 8, la statunitense Amanda Anisimova. Quest’ultima potrà contare sul fattore tifo, giocando in casa.

Guarda gli US Open in streaming

Il grande tennis degli US Open è solo uno dei main event inclusi nel pass Sport di NOW: lo puoi attivare da 19,99 euro al mese. C’è anche il calcio con i campionati di Serie A, Serie C, le coppe europee UEFA e la Premier League, tutte le gare della Formula 1 trasmesse in diretta dalle prove libere alla bandiera a scacchi (nel fine settimana si correrà a Monza), la MotoGP, lo spettacolo del basket NBA e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 5 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Dove vedere Italia-Estonia in TV e in streaming anche all'estero

Dove vedere Italia-Estonia in TV e in streaming anche all'estero
Tutto il calcio di Sky con Serie A e C a 15,90€ al mese: ecco la promo

Tutto il calcio di Sky con Serie A e C a 15,90€ al mese: ecco la promo
Sinner-Musetti agli US Open: orario e dove vederla in streaming

Sinner-Musetti agli US Open: orario e dove vederla in streaming
Sinner affronta Bublik agli US Open: dove vederla in streaming e a che ora

Sinner affronta Bublik agli US Open: dove vederla in streaming e a che ora
Dove vedere Italia-Estonia in TV e in streaming anche all'estero

Dove vedere Italia-Estonia in TV e in streaming anche all'estero
Tutto il calcio di Sky con Serie A e C a 15,90€ al mese: ecco la promo

Tutto il calcio di Sky con Serie A e C a 15,90€ al mese: ecco la promo
Sinner-Musetti agli US Open: orario e dove vederla in streaming

Sinner-Musetti agli US Open: orario e dove vederla in streaming
Sinner affronta Bublik agli US Open: dove vederla in streaming e a che ora

Sinner affronta Bublik agli US Open: dove vederla in streaming e a che ora
Davide Tommasi
Pubblicato il
5 set 2025
Link copiato negli appunti