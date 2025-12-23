Gli USA chiudono i cieli: stop ai droni stranieri

Con una nota, la FCC (Federal Communications Commission) statunitense ha inserito i droni prodotti all’estero nella Covered list, di fatto vietandone l’importazione nel territorio nazionale. Lo stesso vale per le loro componenti critiche . Il documento pubblicato non fa riferimento ad alcun marchio specifico, ma è chiaro che il primo a essere chiamato in causa sia DJI. Il brand cinese detiene infatti la fetta più grande di market share (80% oltreoceano, 54% a livello globale). Una mossa di questo tipo metterebbe fuorigioco il leader del settore.

Ban negli USA per i droni stranieri

La decisione è stata presa per far fronte a quello che è definito un rischio inaccettabile per la sicurezza nazionale . Una motivazione non troppo diversa rispetto a quella che anni fa ha portato al ban di HUAWEI o alla ragione che proprio in questi mesi sta forzando la vendita di TikTok.

I droni e le componenti critiche per droni devono essere prodotti negli Stati Uniti … hanno intrinsecamente un doppio uso: sono piattaforme commerciali e potenzialmente sensori e armi militari o paramilitari.

A quali componenti critiche si riferisce il documento? Dispositivi di trasmissione dati, sistemi di comunicazione, controller di volo, batterie e motori.

FCC cita eventi che andranno in scena negli USA e che potrebbero diventare vulnerabili ad attacchi eseguiti con droni. Tra questi ci sono i mondiali di calcio che il paese ospiterà nel 2026 insieme a Canada e Messico, oltre alle olimpiadi del 2028 a Los Angeles.

Chi ne ha già acquistato uno potrà comunque continuare a utilizzarlo e i negozianti che li hanno già nei magazzini saranno autorizzati a venderli. I dipartimenti della sicurezza interna e della guerra potranno comunque dare il via libera alla commercializzazione di modelli specifici.

Il caso DJI, una lunga storia