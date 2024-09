Usa questo codice ING per ottenere 100 euro di buoni Amazon in regalo

È ancora in corso la super offerta sul Conto Corrente Arancio Più. Inserendo il codice ING2024, puoi ambire ad ottenere fino a 100 euro di buoni regalo Amazon. Continua a leggere per scoprire come.

Il codice ING che ti fa ottenere 100 euro di buoni Amazon

Conto Corrente Arancio Più è un conto a canone zero, con prelievi gratuiti e la carta di credito che non ti costa nulla. Bonifici SEPA e bollettini? Anche questi sono gratuiti.

Chiunque apra il conto entro il 9 settembre 2024, potrebbe ottenere 100€ di buoni Amazon. Durante l’apertura del conto, dovrai attivare la Carta di Debito Mastercard e iniziare a usarla per acquisti tra 500 e 1.000 euro per avere i buoni. Ecco il percorso da seguire nei dettagli:

Apri il conto : inserisci ING2024 e richiedi la Carta di Debito Mastercard entro il 9 settembre .

: inserisci e richiedi la . Effettua un bonifico: di qualsiasi somma, ma entro il 29 novembre per attivare il conto.

di qualsiasi somma, ma entro il 29 novembre per attivare il conto. Attiva la carta di debito : attivala e fai il tuo primo acquisto entro il 29 novembre per ricevere il primo buono Amazon da 50€ .

: attivala e fai il tuo primo acquisto entro il 29 novembre per ricevere il . Ottieni il secondo buono: utilizza la carta per fare acquisti di almeno 500€ entro il 29 novembre e avrai il secondo buono Amazon da 50€.

Ricorda di mantenere attivo il conto con almeno 200€ di saldo e usa regolarmente la tua Carta di Debito fino alla consegna dei buoni.

Che dire? Un’occasione ghiotta per iniziare a risparmiare e guadagnare come questa non capita tutti i giorni! Se desideri altri dettagli o sei pronto per l’apertura del conto, visita la pagina della promozione e inizia la tua avventura bancaria inserendo il codice ING.