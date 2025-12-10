USA tornano al Times New Roman: sì al decoro, no alla diversità

Il Times New Roman torna a essere il carattere tipografico standard per le comunicazioni ufficiali dei diplomatici statunitensi, per ordine del segretario Marco Rubio. È stata revocata la decisione presa a inizio 2023 dal predecessore Antony Blinken, che ne aveva svecchiato lo stile con l’adozione del Calibri.

USA e decoro: torna il Times New Roman

Una scelta che Rubio ha definito superflua , operata solo ed esclusivamente nel nome della diversità. Alla faccia dell’accessibilità. La natura sans-serif di Calibri, senza grazie e ornamenti, era stata preferita proprio per facilitare la lettura da parte di chi è affetto da una disabilità visiva. Pazienza, priorità al decoro e alla professionalità.

Per ripristinare il decoro e la professionalità nei prodotti di lavoro scritti del Dipartimento e abolire un altro programma DEIA inutile, il Dipartimento sta tornando al Times New Roman come carattere standard.

Entrambi i caratteri sono estremamente diffusi, conosciuti e utilizzati. Fanno parte della dotazione dei sistemi operativi Microsoft e di conseguenza dei pacchetti Office.

L’intervento di Rubio cita l’acronimo DEIA che per esteso si legge “Diversità, Equità, Inclusione e Accessibilità”. Fa riferimento al programma messo in campo per favorire questi quattro principi e valori, che il sottosegretario etichetta come inutili .

A giustificare la decisione c’è poi la volontà di uniformarsi alla direttiva One Voice for America’s Foreign Relations (approfondimento) voluta dal presidente Donald Trump.

Questo standard di formattazione è in linea con la direttiva del presidente, One Voice for America’s Foreign Relations, sottolineando la responsabilità del Dipartimento di presentare una voce unificata e professionale in tutte le comunicazioni.

Anche Microsoft ha detto addio a Calibri

Un chiarimento in merito a Calibri, rimasto per 15 anni il carattere di default per Microsoft, a partire dal 2007 quando fu adottato proprio al posto del Times New Roman. Proprio nel 2023 è stato sostituito da Aptos (approfondimento), nome scelto in omaggio all’omonima località della contea di Santa Cruz, in California. Anche in questo caso è sans-serif.