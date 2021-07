USB, idea GENIALE: puoi metterla ovunque

Ogni volta che devi mettere in carica un dispositivo hai nuovi cavi in giro per la scrivania. Ogni volta che devi inserire una USB nel PC devi distenderti per arrivare alla prima presa disponibile. Ogni volta che cambi postazione devi disinserire e reinserire tutto. Ogni volta una fatica, alla quale non fai caso perché non credevi ci fosse una soluzione semplice e geniale a portata di mano, peraltro in offerta speciale in queste ore a soli 16,66 euro.

USB, questa soluzione è geniale

La soluzione è nella multipresa USB Orico, concept particolarmente intelligente che mette insieme quattro prese USB 3.0 e un morsetto. La forma è essenziale e il dispositivo robusto (in alluminio), perché questa è la sua prima mansione: agganciarsi in modo saldo alla scrivania o a qualunque altro appiglio a portata di mano. Una volta inserita la USB sul lato posteriore, ci saranno quattro prese sul lato anteriore a disposizione di qualsivoglia utilità.

Lo puoi agganciare sul fianco della scrivania, oppure ad uno dei supporti inferiori, nascondendo le USB sotto il piano lavoro e tenendole nascoste alla vista. In questo caso il cavo correrà al di sotto, completamente nascosto alla vista e senza alcun ingombro. Puoi attaccare la multipresa Orico al monitor o all'abatjour, in verticale o in orizzontale e qualunque sia lo spessore disponibile.

A fare la differenza è il concetto stesso che Orico ha messo in campo: le porte USB sono di quotidiana utilità e per questo motivo dovrebbero essere dislocate non dove altri device lo consentano, ma dove più possa essere utile. Con questa multipresa non serviranno adattatori, prolunghe o altro ancora: pochi euro per un morsetto e tutto è risolto. I cavi scompaiono mentre le prese USB faranno capolino dove le hai sempre desiderate senza mai immaginare che potessero esserci. E invece.