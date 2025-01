Lo Utah apre la strada agli Investimenti Pubblici in Asset Digitali

Negli Stati Uniti la corsa all’adozione di Bitcoin e criptovalute è iniziata subito dopo l’elezione di Donald Trump a presidente del Paese. A conferma, lo stato dello Utha che si sta posizionando all’avanguardia nell’adozione di asset digitali a livello istituzionale.

Infatti, un recente sviluppo legislativo potrebbe segnare un punto di svolta per l’integrazione delle criptovalute nelle finanze pubbliche. Questa notizia arriva solo un giorno dopo aver appreso che l’Ariziona sta facendo passi avanti nell’adozione di Bitcoin come riserva statale.

La commissione per lo Sviluppo Economico della Camera dello Utha ha recentemente approvato, con un voto di 8 a 1, una raccomandazione per l’Emendemento H.B. 230 su Blockchain e Innovazione Digitale. Questo passaggio rappresenta un importante passo avanti verso l’adozione di una legge che permetterebbe l’investimento di fondi pubblici in asset digitali.

Dettagli della proposta per investimenti pubblici in asset digitali

La proposta di legge, se approvata definitivamente, nello stato dello Utha stabilirà:

linee guida per la custodia, la gestione e la conformità degli asset digitali;

per la custodia, la gestione e la conformità degli asset digitali; limiti di investimento che permetteranno ai tesorieri di stato di allocare fino al 5% dei fondi totali in ogni conto in asset digitali qualificati;

che permetteranno ai tesorieri di stato di allocare fino al 5% dei fondi totali in ogni conto in asset digitali qualificati; criteri di selezione sugli asset digitali che dovranno avere una capitalizzazione di mercato superiore ai 50 miliardi di dollari per essere considerati idonei.

Questa proposta di legge, se approvata definitivamente, comporterà diverse implicazioni e aprirà a nuove prospettive future.

Primato nazionale: se approvata, questa legge renderebbe lo Utah il primo stato negli USA a implementare una legislazione di questo tipo, nonostante sia l’11° a proporla. Supporto politico: il governatore Spencer Cox ha già dimostrato apertura verso le criptovalute, avendo precedentemente firmato una legge per creare un gruppo di lavoro su blockchain e innovazione digitale. Prossimi passi: il disegno di legge dovrà ora passare al vaglio del Senato dello Utah per l’approvazione finale.

Nondimeno, l’implementazione di questa legge costringerà lo stato dello Utha a creare una solida infrastruttura tecnologica e di sicurezza. Questa dovrebbe garantire la gestione degli asset digitali grazie allo sviluppo di protocolli di custodia sicuri e all’implementazione di sistemi di gestione del rischio, garantendo la conformità alle normative federali e statali.