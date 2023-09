Utilizzare ChatGPT come strumento di traduzione affidabile e veloce

Sebbene ChatGPT non sia nato per tradurre, sta rapidamente emergendo come strumento di traduzione affidabile. Addestrato su un ampio corpus di testi in decine di lingue e utilizzato su un’interfaccia conversazionale, il chatbot di OpenAI assicura una flessibilità di traduzione senza precedenti, molto più di quanto possano offrire gli strumenti tradizionali.

Perché usare ChatGPT per la traduzione?

Google Translate, Microsoft Translator e DeepL sono alcuni dei servizi di traduzione più popolari su Internet. Ce ne sono decine di altri, tutti in grado di offrire un’accuratezza impressionante, accesso gratuito e copertura di decine di lingue. Allora, perché scegliere proprio ChatGPT?

A differenza degli strumenti di traduzione più diffusi, la natura interattiva di ChatGPT lo rende uno strumento di traduzione eccezionale. Con gli altri strumenti, si inserisce un testo, si riceve una traduzione e la cosa finisce lì. Non si ha la possibilità di scegliere o modificare la traduzione, anche se non è la più adatta. Con ChatGPT, invece, si può dialogare con il chatbot e ottenere la traduzione più appropriata al contesto.

Per esempio, con ChatGPT si può personalizzare il tono e lo stile della traduzione e tenere conto delle sfumature culturali e delle variazioni regionali nel significato delle parole, cosa che non è possibile fare con strumenti di traduzione come Google Translate. Ma c’è di più. È possibile usare ChatGPT anche per imparare una nuova lingua.

Come tradurre con ChatGPT?

Tradurre con il chatbot di OpenAI è facile. Tutto ciò che bisogna fare è fornire il testo che si desidera tradurre e specificare la lingua in cui si vuole tradurlo, e ChatGPT si occuperà del resto. Data la sua natura di AI generativa, è possibile personalizzare l’output in base alle proprie esigenze linguistiche. ChatGPT può quindi essere utilizzato non solo per tradurre testi in modo standard, ma anche per sperimentare approcci più creativi che tengano conto di fattori come registro, contesto culturale, intento comunicativo.

Ecco alcuni consigli utili per usare il chatbot come traduttore in modo efficace.

1. Fornire un contesto

Uno dei vantaggi principali di ChatGPT rispetto ai più diffusi strumenti di traduzione come Google Translate è la sua capacità di considerare accuratamente il contesto di un testo. Questo aspetto può fare la differenza tra la semplice traduzione di singole parole in una frase e la generazione di una traduzione che rifletta veramente l’intenzione dell’autore o dell’oratore.

Ecco degli esempi di prompt per ChatGPT per la traduzione:

“Traduci [testo da tradurre in inglese] in italiano dal punto di vista di un madrelingua inglese”, dovrebbe cercare di mantenere il maggior numero possibile di connotazioni culturali in una traduzione.

“Traduci [testo da tradurre] in italiano. Il testo parla di una battaglia durante la seconda guerra mondiale”, dovrebbe utilizzare termini militari e storici appropriati.

È possibile adattare ogni proposta alla lingua prescelta e ChatGPT farà il resto.

2. Dichiarare il tipo di testo

Un altro fattore importante che può aumentare l’accuratezza della traduzione è dichiarare apertamente il tipo di testo che si sta cercando di tradurre. Ad esempio, si tratta di una canzone, una poesia o un documento finanziario? Il semplice fatto di far sapere a ChatGPT cosa si sta cercando di tradurre dà al chatbot di OpenAI un vantaggio nel fornire traduzioni più accurate.

Invece di usare semplicemente un prompt come “Traduci [testo da tradurre] in [lingua di destinazione]”. L’ideale sarebbe utilizzare alternative come:

“Traduci il [rapporto finanziario | poesia | canzone | proverbio] tra virgolette in [lingua di destinazione]“.

“Traduci [testo da tradurre] in [lingua di destinazione]. Il testo da tradurre è un [rapporto militare | documento medico | prescrizione di farmaci]“.

3. Utilizzare il trasferimento di stile

A volte, quando si traduce un testo, la traduzione potrebbe essere troppo tecnica o semplicemente inappropriata per il pubblico a cui è rivolta. L’uso del trasferimento di stile può aiutare a regolare il tono e lo stile di una traduzione per adattarla al pubblico o al settore di destinazione. Così, se si sta traducendo un documento legale, la traduzione potrebbe mantenere il significato originale dell’autore, pur utilizzando una formulazione più profana.

Per utilizzare il trasferimento di stile durante la traduzione, si possono usare prompt come:

“Traduci [testo da tradurre] in [lingua di destinazione] in termini profani.”

“Tradurre [testo da tradurre] in [lingua di destinazione] per un pubblico di bambini di 5 anni.”

Le possibilità sono davvero infinite!

4. Considerare le differenze tra i Paesi

Quando si traduce, bisogna fare attenzione ai significati o alle connotazioni regionali di alcune parole. Per esempio, in inglese “I’m going to play football” potrebbe essere tradotto in cinese con “我要去踢足球“. Questa traduzione va bene se l’interlocutore è di un Paese dove si gioca il calcio, ma non se è americano. Infatti, per un americano “football” significa il rugby americano, non il calcio che si gioca nel resto del mondo.

I normali strumenti di traduzione non hanno modo di tenere conto di questo potenziale errore di interpretazione. ChatGPT, invece, può fornire traduzioni diverse a seconda dell’origine dell’interlocutore.

5. Utilizzare una traduzione sintetica

Può capitare di non avere voglia di leggere l’intero testo. Si vuole solo capire il messaggio che l’autore o l’oratore sta cercando di trasmettere. Per ottenere una traduzione sintetica, basta chiedere a ChatGPT di fornire una traduzione “sintetica” o “condensata” del testo di destinazione. A

6. Utilizzare istruzioni personalizzate per garantire la coerenza delle traduzioni

Se si utilizza spesso ChatGPT per le traduzioni, una delle cose più frustranti è quella di dover fornire determinate istruzioni di traduzione ogni volta che si comincia una nuova chat. Fortunatamente, la funzione Istruzioni personalizzate di ChatGPT può aiutare a risolvere questo problema.

Questa funzione, infatti, consente di creare istruzioni di traduzione riutilizzabili che ChatGPT ricorderà in tutte le conversazioni successive. Si possono usare per specificare una sola volta lo stile di traduzione preferito, che ChatGPT applicherà automaticamente ogni volta che si chiede di tradurre qualcosa.

7. Replicare la tecnica linguistica

Essere in grado di replicare tecniche linguistiche è uno dei vantaggi più notevoli di ChatGPT rispetto agli altri strumenti di traduzione. In certi testi, come quelli volti all’intrattenimento, la scelta delle parole e delle frasi è fondamentale. Sostituire semplicemente diversi termini in un’altra lingua potrebbe non preservare tale valore.

Per esempio, la traduzione parola per parola solitamente non funziona nei testi umoristici o poetici che si basano su giochi di parole, rime, battute, ecc. Si consideri la frase spagnola “Si el dolor de cabeza te alcanza, esta poción lo lanza“.

Cabeza, alcanza e lanza fanno rima per creare un effetto comico e dare valore alla frase. La traduzione letterale in inglese della frase spagnola sarebbe: “Se ti viene il mal di testa, questa pozione lo manda via“. Tuttavia, questa traduzione perde il valore di intrattenimento delle molteplici parole in rima.

È possibile chiedere a ChatGPT di tradurre mantenendo almeno una parvenza del suo valore artistico o umoristico originale. Ciò può essere ottenuto istruendo ChatGPT a restare fedele al significato originale, fornendo preferibilmente un esempio da cui possa imparare.

Non affidarsi esclusivamente a ChatGPT

Anche se ChatGPT è uno strumento di traduzione sorprendente, bisogna tenere presente che è solo una macchina e che non sempre fornisce la traduzione ottimale. Non conviene basarsi soltanto su questo strumento, specialmente per i documenti importanti. Una combinazione di strumenti può essere utile, ma a volte è meglio consultare un traduttore professionista per una revisione più accurata.