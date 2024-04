Vacanza all'estero? Ecco come procurarsi una SIM prima di partire

Le vacanze si avvicinano: per chi prepara un viaggio all’estero è ora disponibile la possibilità di attivare una eSIM in modo da assicurarsi l’accesso a Internet da rete mobile anche fuori dall’Italia. Il sistema è semplicissimo: si acquista la eSIM, la si installata sul proprio dispositivo (attenzione: lo smartphone deve essere compatibile con la eSIM) e poi la sia attiva in modo da poter avere a disposizione un certo quantitativo di traffico dati da utilizzare per un certo periodo di tempo (ad esempio: 50 GB per 30 giorni) nel Paese che sarà la meta del proprio viaggio.

La scelta migliore per attivare una SIM per le vacanze all’estero è, senza dubbio, Nomad, vero e proprio riferimento per tantissimi viaggiatori con le sue eSIM locali (valide in un Paese specifico) oppure regionali (valide in gruppi di Paesi). Attualmente, con il codice sconto presente nella home page del sito ufficiale Nomad, è possibile ottenere uno sconto del 10% su alcuni piani eSIM. Per tutti i dettagli è sufficiente seguire il link riportato qui di sotto.

Ecco alcuni esempi delle offerte di Nomad:

eSIM per le vacanze: ecco perché scegliere Nomad

Con Nomad è possibile attivare una eSIM per le vacanze all’estero beneficiando di:

oltre 170 Paesi tra cui scegliere l’eSIM desiderata

tanti piani tariffari con costi ridotti

una procedura semplice e veloce per l’attivazione

sconti extra utilizzando il codice sconto presente nella home page del sito.

Per verificare le offerte di Nomad è possibile seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale. La procedura di attivazione della SIM virtuale è semplice e in pochi secondi è possibile scaricare il profilo eSIM sul proprio smartphone (molti smartphone recenti sono compatibili tra cui gli iPhone e i Galaxy S). Le offerte di Nomad partono da appena 0,91 euro per 1 GB di traffico dati nel Paese che sarà la destinazione del proprio viaggio.