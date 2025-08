Vacanze fuori Europa? Ecco come evitare i costi di roaming

Sempre più viaggiatori scelgono mete fuori dall’Europa, dove il roaming tradizionale diventa un problema di costi e gestione. Saily risponde con una soluzione semplice ed economica: piani eSIM flessibili per oltre 200 destinazioni, con uno sconto estivo che restituisce fino al 5% in crediti da usare per i tuoi viaggi futuri.

Roaming senza pensieri: come funziona

Con Saily, il tuo piano dati si attiva automaticamente quando arrivi a destinazione. Basta scaricare l’app, scegliere il piano e installare l’eSIM in pochi tocchi. Non servono SIM fisiche né configurazioni complesse: il tutto è gestito da remoto, con un’unica eSIM che puoi utilizzare per più Paesi.

Destinazioni e prezzi

Che tu stia pianificando un viaggio negli Stati Uniti (da 3,79 USD), in Thailandia (da 2,84 USD), in Giappone (da 3,79 USD) o negli Emirati Arabi Uniti (da 3,79 USD), Saily offre piani personalizzati per ogni esigenza, dal singolo GB ai pacchetti regionali o globali.

Vantaggi esclusivi Saily

Assistenza 24/7: il supporto clienti è sempre disponibile via chat.

Avviso utilizzo dati: ricevi notifiche quando stai esaurendo il traffico.

Sicurezza avanzata: blocco degli URL dannosi e risparmio dati tramite blocco pubblicità.

Perché scegliere Saily

Rispetto ad altri provider di eSIM, Saily integra funzionalità uniche come il calcolatore dati in-app, la gestione multilingua e la possibilità di aggiungere nuove destinazioni alla stessa eSIM. Inoltre, grazie al supporto di NordVPN, offre una connessione sicura ovunque tu vada.

Come iniziare

Scegli il piano: seleziona la destinazione e il quantitativo di GIGA. Installa l’eSIM: scarica l’app e segui le istruzioni. Connettiti al mondo: il piano si attiva quando raggiungi la meta o entro 30 giorni dall’acquisto.

Saily è la scelta di riferimento per chi vuole rimanere connesso senza spendere una fortuna. Per conoscere l’offerta completa di Saily clicca qui.