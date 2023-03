Vacanze in vista? Con Carta YOU hai assicurazione e prelievi gratis

Le carte di credito offrono una serie di vantaggi che possono rendere la vita quotidiana molto più semplice. Ciò non significa che, in contesti particolari come le vacanze, non si rivelino utili.

Che si tratti di pagare un biglietto aereo, una stanza in un hotel, il noleggio di una macchina o una serata al ristorante, questo strumento per i pagamenti può risultare prezioso.

In tal senso però, prima di partire per il viaggio, è bene analizzare cosa è in grado di offrire l’istituto bancario che ha emesso la carta. Alcune piattaforme, soprattutto in caso di vacanze all’estero, possono presentare limiti che rendono lo strumento molto limitato.

Soprattutto per chi si sposta in luoghi con una valuta diversa, in caso di carta sbagliata, potrebbero sorgere non pochi problemi.

Sotto questo punto di vista, scegliere Carta YOU di Advanzia è una mossa decisamente azzeccata, visto ciò che offre ai suoi clienti.

La carta di credito per le tue vacanze? Ecco perché la soluzione di Advanzia è ideale

I vantaggi legati a Carta YOU riguardo viaggi e vacanze sono evidenti.

La stessa non presenta canoni mensili/annuali e dunque, senza dover spendere un euro, offre una formula assicurativa ideale per chi viaggia. Non solo: appoggiandosi al circuito Mastercard, questa è largamente accettata in tutto il mondo, a prescindere dalla valuta locale.

Con oltre 36 milioni di punti d’acquisto in cui la carta viene accettata, l’utente può di fatto effettuare acquisti a qualunque latitudine senza alcun tipo di problema.

Carta YOU offre un credito gratuito fino a 7 settimane, senza interessi sugli acquisti effettuati. Il tutto senza necessità di cambiare banca.

Nell’ambito della sicurezza, la carta di credito in questione si dimostra decisamente all’altezza della situazione. A rendere facili e sicure le transazioni vi sono sistemi e tecnologie come Mastercard Secure Code e Chip EMV.

Infine, Carta YOU è anche semplice da richiedere: basta compilare il form sul sito ufficiale e attendere qualche giorno per ricevere la stessa direttamente a domicilio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.