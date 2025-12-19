 Vacanze di Natale? Parti sicuro con questa VPN (-73%)
Fino al 73% di sconto e 4 mesi gratis con l'abbonamento biennale a ExpressVPN: viaggia questo Natale e fino al 2028 in tutta sicurezza.
Sicurezza VPN
Si sta finalmente avvicinando la partenza per le tanto attese vacanze di Natale? Ricordati di mettere tutto in valigia e una VPN dentro ai tuoi dispositivi. In questo momento, quella premium di ExpressVPN è in sconto fino al 73% se scegli l’abbonamento con durata fino a 2 anni. In più, con l’attivazione puoi ricevere 4 mesi di accesso gratis, senza limitazioni, per navigare sicuro e protetto fino al 2028 inoltrato.

Sconto fino al 73% e 4 mesi gratis con ExpressVPN

Hai deciso di trascorrere le festività all’estero? Ti permetterà di continuare a raggiungere i tuoi servizi e contenuti preferiti, grazie alla sua rete globale composta anche da server localizzati in Italia. Altrimenti, collegati a uno internazionale posizionato in qualsiasi altra parte del mondo per nascondere il tuo indirizzo IP reale, evitare qualsiasi forma di blocco e di censura. Questo consente inoltre di tenere lontano il tracking e la raccolta di informazioni personali, a tutela della privacy. Ci sono poi il gestore delle password, una eSIM con traffico dati incluso e non solo. Scopri di più sul sito ufficiale.

Non lasciarti sfuggire lo sconto fino al 73% e attiva l’offerta di ExpressVPN scegliendo il piano che preferisci tra Base, Avanzato e Pro: si parte da soli 2,99 euro al mese. Inoltre, come anticipato in apertura, ci sono anche 4 mensilità gratis che si aggiungono ai 2 anni dell’abbonamento. Se non sarai soddisfatto, potrai comunque rivolgerti entro 30 giorni alla garanzia di rimborso, per riottenere la cifra spesa.

La compatibilità è garantita con tutti i dispositivi e i sistemi operativi in circolazione, grazie alle tante applicazioni ed estensioni: Windows, macOS, Linux, Android, iOS, iPadOS, ChromeOS, Firefox, Edge, Android TV, Apple TV e altre ancora. Ne puoi utilizzare fino a 14 in contemporanea: smartphone, tablet, computer e così via.

